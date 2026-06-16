Amazon Questo abito da cerimonia è versatile ed elegante

La stagione delle cerimonie è appena iniziata e come ogni anno ci troviamo alla ricerca dell’outfit giusto che ci renda eleganti ma non troppo e soprattutto che ci faccia sentire comode. Che si tratti di un matrimonio, una comunione o qualsiasi evento importante orientarsi verso un vestito è la soluzione ideale perché è sofisticato. Ma quale scegliere per essere all’altezza della cerimonia? Online ci sono tantissime alternative, ma quella che racchiude eleganza, versatilità e praticità è l’abito di Styleword e non siamo le uniche a dirlo. Il vestito lungo con scollo all’americana e vita impero è semplice e il suo taglio fluido è in grado di valorizzare qualsiasi silhouette. Un dettaglio che ci ha colpito particolarmente è che lo scollo halter mette in evidenza le spalle e la scollatura posteriore a goccia dona un mood retrò al vestito.

Abito Styleword Il vestito è versatile adatto alle cerimonie e all'estate

La versione a fiori è tra le più apprezzate, ma a rendere questo capo il più gettonato con oltre 17mila recensioni positive è la possibilità di scegliere tonalità e stampe in base ai tuoi gusti. Infatti puoi optare per quello con maxi fiori e tinte chiare per una cerimonia di giorno, bellissimo è anche il vestito lungo a pois. Se invece vuoi qualcosa di classico è disponibile nella versione nera. In ogni caso non è mai un capo banale, anzi acquista carattere in base agli accessori con cui lo abbini e tutto questo senza spendere una fortuna. Il vestito costa infatti poco più di 40 euro: avrai un capo che sarà sempre il protagonista del tuo look.

Idee cool per indossare il vestito a fiori

La regola del less is more vale tutto l’anno e in particolare in estate o durante una cerimonia, quindi l’abito di Styleword non ha bisogno di abbinamenti particolari per diventare il centro del look. Nonostante questo ci sono alcune combinazioni che funzionano meglio di altre.

Abito Styleword Il vestito è versatile adatto alle cerimonie e all'estate

Un evergreen che ti permette di andare sul sicuro e di non sbagliare è abbinarlo con accessori su tonalità neutre è le più indicate in questo caso sono il nero e il bianco, la scelta dipende dalla stampa. Indossa un paio di sandali neri e completa con una pochette dello stesso colore e avrai un risultato senza tempo.

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Altra soluzione che non è una grande novità, ma che comunque riesce sempre a dare vita a un look d’effetto è sostituire gli accessori nelle tinte neutre con quelli metallici, su tutti il gold e il silver.

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Puoi inserire queste nuance come sempre nei sandali o nelle clutch, ma anche nei gioielli come ad esempio bracciali oppure orecchini. Punti luce che illumineranno il viso e il resto dell’outfit con semplicità.

Abito Styleword Il vestito è versatile adatto alle cerimonie e all'estate

Se hai intenzione di partecipare a una cerimonia sulla spiaggia, l’alternativa per essere eleganti, ma rendere il look meno formale è di prestare attenzione ai materiali degli accessori. Che ne dici di abbinare il vestito a una mini borsa di paglia? A secchiello o dalle linee squadrate va a dare un tocco easy tanto che non devi neanche pensare alla scarpe da indossare, puoi optare per un paio di infradito gioiello basse oppure goderti la cerimonia a piedi nudi.

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Il vestito Styleword è talmente tanto versatile che può essere indossato tutti i giorni e non solo per una cerimonia. Fresco e leggero, è ideale per affrontare le alte temperature estive, dovrai solo indossare un paio di ciabattine e il look sarà completo.

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Abito Styleword Il vestito è versatile adatto alle cerimonie e all'estate