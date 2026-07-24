Il look dell’estate è servito, Alice Campello indossa un vestito crochet che ci introduce allo stile Y2K e boho-chic

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages L'abito crochet di Alice Campello è il must dell'estate

L’abbiamo conosciuta su Instagram grazie ai sui contenuti di moda e lifestyle e subito l’abbiamo apprezzata per uno stile elegante e raffinato. Alice Campello si conferma la regina degli outfit e questa estate ce ne regala un altro. In un post social l’imprenditrice si è immortalata in un bellissimo abito crochet che diventerà il nostro preferito in poco tempo perché chic e ricercato.

L’abito crochet a righe di Alice Campello

Alice Campello non è la prima celebs che ha deciso di eleggere l’abito crochet come statement dell’estate. Nel corso degli anni lo abbiamo visto indosso ad attrici e influencer come Jennifer Lopez o la nostrana Chiara Ferragni nella versione lunga, corta o midi. Per non parlare delle palette dove ai classici colori neutri si affiancano quelli pastello o tonalità più vivaci, questo perché il vestito crochet non può mancare nel guardaroba estivo.

Quello di Alice Campello, però ci piace ancora di più perché è semplice e ci dice come uno stile minimal possa risaltare, basta scegliere il modello giusto. L’influencer, infatti ha deciso di indossare un abito dritto che fascia la silhouette ma che trasmette una sensualità elegante grazie a uno spacco laterale, non troppo profondo.

Il vero punto di forza del vestito lungo in crochet di Alice Campello è la scelta del taglio: il modello a fascia di ispirazione Y2K dona all’abito uno charme innato e adatto per qualsiasi occasione.

Se negli anni 2000 i vestiti erano caratterizzati da colori sgargianti, lei ha optato per un compromesso. Ha scelto un modello a righe che parte dai colori scuri come il viola e man mano degrada verso nuance più accese come l’azzurro e il bianco. Una soluzione che riprende lo stile Y2K ma che non tradisce il gusto sofisticato che ha reso così popolare Alice Campello.

Lo stile minimal di Alice Campello da riprendere… e personalizzare

Un look acqua e sapone: questo è il modo in cui Alice Campello ha deciso di indossare il vestito. Una scelta furba perché l’abito ha talmente tanta personalità che bastano uno chignon e una semplice collanina per impreziosire il décolleté. Un look versatile da copiare subito perché ti permette di essere pronta per ogni occasione, che t aspett una giornata a bordo piscina, una passeggiata in città o un aperitivo al tramonto, non fa differenza.

L’abito crochet indossato da Alice Campello è però solo il punto di partenza perché puoi personalizzare il look in base ai tuoi gusti. Infatti se non ti piace il modello a fascia puoi optare per quello a canotta, a manica corta o tre quarti e scegliere la lunghezza che preferisci: a renderlo cool ci penseranno gli accessori e in particolare le scarpe.

Mentre l’influencer sulla barca lo indossa a piedi nudi, proprio per richiamare gli anni 2000 puoi optare per una calzatura tornata di tendenza: l’infradito. Qui puoi decidere se preferire il modello flat ed essenziale oppure quello con dettagli e applicazioni.

Hai voglia di qualche centimetro in più? Le infradito chunky (Dua Lipa docet) con l’abito crochet sono la scelta da sperimentare subito. Altrimenti puoi sostituirle con un modello con il tacco e terminare il look con una borsa in paglia o sempre crochet, l’alternativa bohémien.

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