L’estate è entrata nel vivo e, con lei, quell’irresistibile voglia di leggerezza, salsedine e look che sappiano di libertà. Se c’è una tendenza che ha letteralmente monopolizzato i nostri feed social e le spiagge più esclusive, è proprio la moda del crochet. Ma c’è un capo in particolare che ha rubato il cuore di tutte, diventando l’ossessione assoluta del guardaroba di stagione: il copricostume all’uncinetto.
Non si tratta di un semplice ritorno allo stile boho-chic degli anni ’70, ma di una vera e propria reinterpretazione glamour che ha conquistato anche le hit girl e le influencer più seguite del pianeta. Da Ibiza a Mykonos, nessuna sa più rinunciare a quel tocco che solo la lavorazione a maglia sa regalare.
Indice
Dettagli marini e schiene scoperte: i modelli del desiderio
La bellezza del crochet sta tutta nei dettagli e nelle trasparenze strategiche. Quest’anno la scelta è vastissima, ma i modelli che stanno dominando la scena si riconoscono subito per alcune caratteristiche ben precise:
- Schiene totalmente scoperte: soprattutto nei modelli più corti o nei minidress, le scollature profonde sulla schiena sono il vero dettaglio “wow”, sensualissimo ma sempre super elegante.
- Trame a tema marino: la stravaganza incontra la natura con inserti che ricordano le reti dei pescatori, conchiglie applicate o intrecciate direttamente nel filato, e motivi che richiamano stelle marine e onde.
- Per quanto riguarda la palette cromatica, la scelta si divide tra grande classicismo e novità sofisticate. I colori chiari (come il bianco ottico, il panna e il burro) rimangono in netta prevalenza, perfetti per far risaltare l’abbronzatura. Tuttavia, le vere tonalità di tendenza quest’anno sono il marrone della terra e le sfumature dell’azzurro e del verde acqua, nuance che richiamano i colori dei fondali marini e regalano subito un’aria ricercata.
Lunghi da diva o corti e sbarazzini? Come indossarli
Il vero punto di forza del copricostume all’uncinetto è la sua incredibile versatilità. A seconda della lunghezza, infatti, può trasformarsi nel perfetto alleato per il giorno o per la notte.
I modelli lunghi: per serate magiche e foto da copertina
I copricostumi lunghi, veri e propri abiti a rete che sfiorano le caviglie e assecondano ogni movimento, sono perfetti per le serate estive, per un aperitivo chic in riva al mare o per un beach party. Fluttuanti e sofisticati, sono i capi ideali da indossare per scattare foto incredibilmente scenografiche al tramonto, quando la luce d’oro attraversa le trame del tessuto creando giochi di ombre pazzeschi.
I modelli corti: l’alleato per il lungomare
Se cerchi qualcosa di più fresco, pratico e sbarazzino, i modelli corti sono la risposta definitiva. Non si limitano al bagnasciuga, ma diventano una base perfetta per un look da giorno versatile. Prova ad abbinare il tuo copricostume corto a un paio di micropantaloni sempre in crochet e completa l’outfit con un intramontabile cappello di paglia a tesa larga. Sarai impeccabile, fresca e terribilmente trendy per le tue passeggiate sul lungomare, tra un gelato e un po’ di shopping.
Insomma, che sia lungo, corto, color cioccolato o verde acqua, il copricostume all’uncinetto è il pezzo chiave da mettere in valigia. E voi, vi siete già lasciate conquistare?
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