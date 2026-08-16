La collana di corallo è l’accessorio più cool che potrai indossare quest’estate

La collana di corallo è l’accessorio dell’estate 2026. Colorate, perfette per rendere speciale qualsiasi look e con un significato speciale, queste collane sono perfette da sfoggiare in qualsiasi occasione.
Regalano energia ad un primo sguardo e non passano inosservate grazie alla nuance rosso fuoco, perfetta per raccontare la stagione. Con perline rotonde oppure asimmetriche, lunga o con ciondoli, la collana di corallo è sempre una certezza per chi desidera aggiungere un dettaglio prezioso al proprio outfit.
Parliamo di un accessorio antichissimo, ma declinato in chiave moderna, da regalare e da regalarsi per sentirsi davvero speciali. Il bello della collana di corallo è che racconta una personalità decisa, chic e unica, è un accessorio che rappresenta un tratto distintivo ed è super versatile. Senza dimenticare il vantaggio principale: esalta l’abbronzatura, regalando una sensazione di libertà e freschezza.
La collana di corallo è di tendenza
Il corallo è senza dubbio un materiale dal grande fascino, capace di evocare isole paradisiache, ma anche antichissimi miti. Secondo la tradizione popolare sarebbe un antidoto efficace per i morsi dello scorpione e in passato veniva usato non solo come medicina, ma anche come portafortuna. Leggenda vuole che a creare il corallo fu il sangue di Medusa. Quando Perseo decapitò il mostro, tagliandogli la testa, il sangue fluì nel mare, trasformandosi, appunto, nel preziosissimo corallo.
E se gli antichi romani lo consideravano un amuleto capace di donare forza e potere, proteggendo dal male, il filosofo Plinio Il Vecchio raccontava che i ciondoli in corallo erano dei medicus invidiae, ossia un antidoto per scacciare il male.
Il corallo rosso è caratterizzato da una nuance intensa e da una particolare durezza. Si tratta di una specie rara di corallo che si può reperire solamente in alcune parti del mondo. A seconda della provenienza geografica è possibile distinguere fra numerose varietà come il corallo mediterraneo, il corallo sudamericano e il corallo giapponese.
Ogni colorazione e ogni trama è unica nel suo genere, il che rende ancora più speciali i gioielli con il corallo. Il corallo mediterraneo è il più pregiato, mentre il corallo giapponese è famoso per la sua trama delicata, infine il corallo sudamericano ha un colore che vira leggermente verso il rosa.
Le collane di corallo sono perfette per esaltare al massimo l’abbronzatura e si sposano con colori caldi come l’arancio, il giallo e il marrone, ma sono perfette anche con il viola e il blu, creando degli interessanti contrasti cromatici.
Puoi sfoggiare la tua collana con un abito minimal black e sandali alti per un aperitivo oppure con un outfit che racconti l’estate con caftano e ciabatte infradito. Ciò che rende unica questa collana è che la indossi all’inizio della bella stagione e non la toglie più. Anche in spiaggia è un modo perfetto per rendere unico il tuo look da mare grazie, abbinata a costumi interi o bikini.
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