La collana di corallo è l’accessorio più cool che potrai indossare quest’estate

L'accessorio più cool del momento è la collana di corallo: racconta la tua personalità e si abbina anche con il costume

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Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

3 min di lettura

La collana di corallo è l’accessorio più cool che potrai indossare quest’estate
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Le collane di corallo di tendenza da comprare

La collana di corallo è l’accessorio dell’estate 2026. Colorate, perfette per rendere speciale qualsiasi look e con un significato speciale, queste collane sono perfette da sfoggiare in qualsiasi occasione.

Regalano energia ad un primo sguardo e non passano inosservate grazie alla nuance rosso fuoco, perfetta per raccontare la stagione. Con perline rotonde oppure asimmetriche, lunga o con ciondoli, la collana di corallo è sempre una certezza per chi desidera aggiungere un dettaglio prezioso al proprio outfit.

Parliamo di un accessorio antichissimo, ma declinato in chiave moderna, da regalare e da regalarsi per sentirsi davvero speciali. Il bello della collana di corallo è che racconta una personalità decisa, chic e unica, è un accessorio che rappresenta un tratto distintivo ed è super versatile. Senza dimenticare il vantaggio principale: esalta l’abbronzatura, regalando una sensazione di libertà e freschezza.

La collana di corallo è di tendenza

Il corallo è senza dubbio un materiale dal grande fascino, capace di evocare isole paradisiache, ma anche antichissimi miti. Secondo la tradizione popolare sarebbe un antidoto efficace per i morsi dello scorpione e in passato veniva usato non solo come medicina, ma anche come portafortuna. Leggenda vuole che a creare il corallo fu il sangue di Medusa. Quando Perseo decapitò il mostro, tagliandogli la testa, il sangue fluì nel mare, trasformandosi, appunto, nel preziosissimo corallo.

E se gli antichi romani lo consideravano un amuleto capace di donare forza e potere, proteggendo dal male, il filosofo Plinio Il Vecchio raccontava che i ciondoli in corallo erano dei medicus invidiae, ossia un antidoto per scacciare il male.

Il corallo rosso è caratterizzato da una nuance intensa e da una particolare durezza. Si tratta di una specie rara di corallo che si può reperire solamente in alcune parti del mondo. A seconda della provenienza geografica è possibile distinguere fra numerose varietà come il corallo mediterraneo, il corallo sudamericano e il corallo giapponese.

Ogni colorazione e ogni trama è unica nel suo genere, il che rende ancora più speciali i gioielli con il corallo. Il corallo mediterraneo è il più pregiato, mentre il corallo giapponese è famoso per la sua trama delicata, infine il corallo sudamericano ha un colore che vira leggermente verso il rosa.

Le collane di corallo sono perfette per esaltare al massimo l’abbronzatura e si sposano con colori caldi come l’arancio, il giallo e il marrone, ma sono perfette anche con il viola e il blu, creando degli interessanti contrasti cromatici.

Puoi sfoggiare la tua collana con un abito minimal black e sandali alti per un aperitivo oppure con un outfit che racconti l’estate con caftano e ciabatte infradito. Ciò che rende unica questa collana è che la indossi all’inizio della bella stagione e non la toglie più. Anche in spiaggia è un modo perfetto per rendere unico il tuo look da mare grazie, abbinata a costumi interi o bikini.

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