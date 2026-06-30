Alessandra Mastronardi insegna il segreto dell’eleganza estiva: nero fluido e spalla scoperta

Tra manica a mantella, foulard al collo e orecchini corallo, Alessandra Mastronardi firma un look da sera fresco e sofisticato

Getty Images Alessandra Mastronardi, 10 look che hanno fatto la storia, il colore bianco e i dettagli di stile

Alessandra Mastronardi sceglie il nero anche per una serata d’estate e dimostra che, con la silhouette giusta, il colore più classico del guardaroba può risultare leggero, fresco e molto elegante. L’attrice ha indossato un lungo abito monospalla di Taller Marmo, caratterizzato da una linea fluida, una mantella laterale e un dettaglio foulard al collo che rende il look immediatamente riconoscibile.

Il nero di Alessandra Mastronardi non è mai pesante

L’idea che il nero sia un colore da evitare in estate è una di quelle regole non scritte che, per fortuna, la moda continua a smentire. Non è il colore in sé a rendere un look troppo severo o poco adatto ai mesi caldi, ma il modo in cui viene lavorato: il tessuto, il volume, la pelle lasciata scoperta, la luce che riesce a catturare.

Nel caso di Alessandra Mastronardi, il nero diventa quasi una cornice. Profondo, pulito, privo di decorazioni superflue, mette in risalto il viso dell’attrice e crea un contrasto elegante con la sua pelle luminosa. Il risultato non è austero, né tantomeno invernale. Al contrario, il look mantiene una sensualità morbida, tutta giocata sulle proporzioni e sulla leggerezza della silhouette.

L’abito monospalla di Taller Marmo e quell’equilibrio perfetto tra rigore e movimento

Il modello scelto da Alessandra Mastronardi è il Florinda di Taller Marmo, un abito lungo monospalla dal valore di 1.150€ realizzato in misto viscosa dalla texture effetto crêpe cady. La materia è uno degli elementi chiave del look: non aderisce al corpo in modo rigido, non cerca l’effetto fasciato, ma scende con naturalezza e accompagna la figura senza costringerla.

La struttura parte da un design asimmetrico molto netto. Una spalla resta scoperta, mettendo in evidenza clavicola, collo e parte del décolleté; dall’altro lato, invece, una manica aperta e morbida si trasforma in una sorta di mantella fluida. Il contrasto tra pelle nuda e tessuto è calibrato con intelligenza: l’abito rivela, ma non espone troppo. È sensuale senza bisogno di diventare provocatorio, teatrale ma senza sembrare un costume.

IPA

A rendere il modello ancora più particolare è il dettaglio foulard integrato che avvolge il collo. Una scelta di design che elimina alla radice il bisogno di collane, choker o pendenti importanti. Il punto focale dell’abito è già lì, vicino al volto, e richiede soltanto di essere valorizzato con i giusti accorgimenti.

C’è poi il gioco degli spacchi, che spezza la continuità del lungo nero e lascia intravedere la gamba a ogni passo. Non sono dettagli messi lì per rendere l’abito più audace a tutti i costi. Servono, piuttosto, a togliergli peso visivo e a renderlo più adatto a una serata estiva. La silhouette resta allungata, slanciata, pulita, ma non statica.

Il dettaglio più riuscito? Gli orecchini corallo che accendono il total black

Con un abito del genere, la tentazione di aggiungere troppo è sempre dietro l’angolo. Una borsa vistosa, un bracciale rigido, un paio di orecchini importanti, magari una collana per “completare”: ecco, no. Il punto forte dell’outfit è proprio il fatto che Alessandra Mastronardi non abbia trasformato il look in una vetrina di accessori.

La scelta più bella sono gli orecchini pendenti nei toni del rosso corallo, con un piccolo accento verde. Vivaci, mediterranei, quasi floreali, portano luce intorno al viso e interrompono con delicatezza il total black.

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