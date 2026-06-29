Filming Italy Sardegna Festival, l’eleganza eterea di Sveva Alviti incontra la sensualità mediterranea di Giorgia Palmas

Sveva Alviti sceglie un monospalla bianco materico, Giorgia Palmas il nero aderente e impeccabile per una serata di premi e glamour

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Il red carpet può essere un esercizio di stile, certo. Ma a volte diventa anche un piccolo racconto di personalità, di presenza scenica e di quelle scelte che, senza bisogno di effetti speciali, spiegano molto di chi le indossa. Al Filming Italy Sardegna Festival, Sveva Alviti e Giorgia Palmas hanno portato sul tappeto rosso due idee di femminilità molto diverse ma ugualmente convincenti: la prima, luminosa e scolpita in un bianco quasi lunare; la seconda, avvolgente e decisa in un nero che non ha bisogno di alzare la voce per farsi notare.

Il festival ideato da Tiziana Rocca, dedicato al cinema e alla televisione tra proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie, ha riunito in Sardegna protagonisti dell’intrattenimento italiano e internazionale. Un appuntamento che mette insieme il piccolo e il grande schermo, distribuzioni, produzioni, piattaforme e volti molto amati dal pubblico, senza perdere di vista un tema fondamentale: la sostenibilità.

Sveva Alviti in bianco, una dea moderna

Sveva Alviti ha scelto un abito bianco lungo che gioca con un immaginario quasi scultoreo. La linea è aderente ma mai rigida, costruita per seguire il corpo senza trasformarsi in un esercizio di vanità. Il tessuto, ricco di lavorazioni in rilievo, richiama il disegno di una pelle preziosa o di una trama rettile appena accennata: un effetto tridimensionale che dà profondità alla silhouette e impedisce al bianco di risultare piatto, soprattutto sotto le luci molto dirette del red carpet.

L’elemento più interessante è il monospalla. Una scelta che porta movimento nella costruzione dell’abito e lascia scoperta una parte del décolleté senza ricorrere a scollature troppo prevedibili. La spallina, stretta e leggermente strutturata, è impreziosita da un dettaglio metallico dorato che sembra quasi un piccolo serpente avvolto attorno al tessuto. Un riferimento decorativo appena accennato, ma sufficiente a spezzare il candore dell’ensemble e a creare continuità con i gioielli scelti.

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C’è però un dettaglio che spezza leggermente l’incantesimo, ed è quello dei sandali. La scelta di un modello molto basso e quasi invisibile sulla pedana può anche rispondere al desiderio di restare comoda, soprattutto in una serata lunga e piena di impegni. Ma un abito così lungo, verticale e strutturato avrebbe probabilmente trovato una conclusione più convincente con un sandalo dalla linea più slanciata, magari con un tacco sottile e minimalista. Non per inseguire a tutti i costi l’idea del tacco alto, ma per dare all’intera figura un ultimo guizzo e accompagnare meglio il movimento dell’orlo.

Giorgia Palmas in nero, l’eleganza mediterranea che non sbaglia un colpo

Giorgia Palmas, invece, si muove su un terreno completamente diverso e lo fa con una sicurezza impeccabile. Il suo abito nero lungo, dalla silhouette aderente e fluida, dimostra una regola che in fondo conosciamo tutte: il nero può essere semplice solo in apparenza. Per funzionare davvero, deve avere un taglio perfetto, un tessuto capace di seguire il corpo e un’attitudine che non lo trasformi nell’ennesimo abito da sera senza storia.

Nel suo caso, la storia c’è eccome. Il modello è monospalla, con un décolleté asimmetrico e una costruzione pulita che fascia il busto e scivola lungo i fianchi fino a sfiorare il pavimento. La linea a sirena, appena accennata sul fondo, allunga la figura e crea un movimento elegante senza bisogno di spacchi vertiginosi o trasparenze strategiche.

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A rendere l’abito ancora più interessante c’è il grande bottone ovale applicato sul busto, un dettaglio decorativo dalla finitura metallica che interrompe il nero pieno e richiama, con discrezione, il trofeo che Giorgia Palmas tiene tra le mani. Una scelta intelligente, perché crea un dialogo visivo tra il look e il momento della premiazione senza risultare costruita. L’accessorio non è lì per fare rumore, ma per dare una firma all’abito.

A completare l’ensemble, un paio di sandali neri con tacco sottile e fascette minimali. Qui la scarpa è esattamente dove deve essere: presente, coerente, ma mai invadente. Slancia la gamba, sostiene l’orlo dell’abito e mantiene l’insieme in un registro rigoroso. Non c’è una nota fuori posto, né un dettaglio che sembra arrivato da un’altra storia.

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