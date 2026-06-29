Filming Italy Sardegna Festival, l’eleganza eterea di Sveva Alviti incontra la sensualità mediterranea di Giorgia Palmas

Sveva Alviti sceglie un monospalla bianco materico, Giorgia Palmas il nero aderente e impeccabile per una serata di premi e glamour

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Ilaria di Pasqua

Lifestyle Editor

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

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Il red carpet può essere un esercizio di stile, certo. Ma a volte diventa anche un piccolo racconto di personalità, di presenza scenica e di quelle scelte che, senza bisogno di effetti speciali, spiegano molto di chi le indossa. Al Filming Italy Sardegna Festival, Sveva Alviti e Giorgia Palmas hanno portato sul tappeto rosso due idee di femminilità molto diverse ma ugualmente convincenti: la prima, luminosa e scolpita in un bianco quasi lunare; la seconda, avvolgente e decisa in un nero che non ha bisogno di alzare la voce per farsi notare.

Il festival ideato da Tiziana Rocca, dedicato al cinema e alla televisione tra proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie, ha riunito in Sardegna protagonisti dell’intrattenimento italiano e internazionale. Un appuntamento che mette insieme il piccolo e il grande schermo, distribuzioni, produzioni, piattaforme e volti molto amati dal pubblico, senza perdere di vista un tema fondamentale: la sostenibilità.

Sveva Alviti in bianco, una dea moderna

Sveva Alviti ha scelto un abito bianco lungo che gioca con un immaginario quasi scultoreo. La linea è aderente ma mai rigida, costruita per seguire il corpo senza trasformarsi in un esercizio di vanità. Il tessuto, ricco di lavorazioni in rilievo, richiama il disegno di una pelle preziosa o di una trama rettile appena accennata: un effetto tridimensionale che dà profondità alla silhouette e impedisce al bianco di risultare piatto, soprattutto sotto le luci molto dirette del red carpet.

L’elemento più interessante è il monospalla. Una scelta che porta movimento nella costruzione dell’abito e lascia scoperta una parte del décolleté senza ricorrere a scollature troppo prevedibili. La spallina, stretta e leggermente strutturata, è impreziosita da un dettaglio metallico dorato che sembra quasi un piccolo serpente avvolto attorno al tessuto. Un riferimento decorativo appena accennato, ma sufficiente a spezzare il candore dell’ensemble e a creare continuità con i gioielli scelti.

Testo alternativoSveva Alviti al Filming Italy Sardegna Festival con abito bianco monospalla e premio
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Sveva Alviti al Filming Italy Sardegna Festival

C’è però un dettaglio che spezza leggermente l’incantesimo, ed è quello dei sandali. La scelta di un modello molto basso e quasi invisibile sulla pedana può anche rispondere al desiderio di restare comoda, soprattutto in una serata lunga e piena di impegni. Ma un abito così lungo, verticale e strutturato avrebbe probabilmente trovato una conclusione più convincente con un sandalo dalla linea più slanciata, magari con un tacco sottile e minimalista. Non per inseguire a tutti i costi l’idea del tacco alto, ma per dare all’intera figura un ultimo guizzo e accompagnare meglio il movimento dell’orlo.

Giorgia Palmas in nero, l’eleganza mediterranea che non sbaglia un colpo

Giorgia Palmas, invece, si muove su un terreno completamente diverso e lo fa con una sicurezza impeccabile. Il suo abito nero lungo, dalla silhouette aderente e fluida, dimostra una regola che in fondo conosciamo tutte: il nero può essere semplice solo in apparenza. Per funzionare davvero, deve avere un taglio perfetto, un tessuto capace di seguire il corpo e un’attitudine che non lo trasformi nell’ennesimo abito da sera senza storia.

Nel suo caso, la storia c’è eccome. Il modello è monospalla, con un décolleté asimmetrico e una costruzione pulita che fascia il busto e scivola lungo i fianchi fino a sfiorare il pavimento. La linea a sirena, appena accennata sul fondo, allunga la figura e crea un movimento elegante senza bisogno di spacchi vertiginosi o trasparenze strategiche.

Giorgia Palmas al Filming Italy Sardegna Festival con abito nero monospalla e premio tra le mani
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Giorgia Palmas al Filming Italy Sardegna Festival

A rendere l’abito ancora più interessante c’è il grande bottone ovale applicato sul busto, un dettaglio decorativo dalla finitura metallica che interrompe il nero pieno e richiama, con discrezione, il trofeo che Giorgia Palmas tiene tra le mani. Una scelta intelligente, perché crea un dialogo visivo tra il look e il momento della premiazione senza risultare costruita. L’accessorio non è lì per fare rumore, ma per dare una firma all’abito.

A completare l’ensemble, un paio di sandali neri con tacco sottile e fascette minimali. Qui la scarpa è esattamente dove deve essere: presente, coerente, ma mai invadente. Slancia la gamba, sostiene l’orlo dell’abito e mantiene l’insieme in un registro rigoroso. Non c’è una nota fuori posto, né un dettaglio che sembra arrivato da un’altra storia.

Filming Italy Sardegna Festival, l’eleganza eterea di Sveva Alviti incontra la sensualità mediterranea di Giorgia Palmas
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Sveva Alviti e Giorgia Palmas al Filming Italy Sardegna Festival
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