Sofia Bombardini, 18 anni con mamma Giorgia Palmas e Filippo Magnini: l’abito monospalla è super glamour

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Sofia Bombardini e mamma Giorgia Palmas

Diciotto anni sono un momento speciale e Sofia Bombardini li ha celebrati con stile. La figlia maggiore di Giorgia Palmas ha festeggiato la maggiore età circondata dagli affetti più cari, scegliendo una giornata semplice ma piena di emozioni. Niente festa sopra le righe: solo famiglia, mare e una serata intima per un compleanno davvero importante tutto da ricordare.

A raccontare il momento sui social sono stati proprio Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che hanno condiviso le foto e le dolci dediche per la neo-diciottenne. Ma, oltre alle emozioni, a catturare l’attenzione è stato anche il look scelto da Sofia, già molto sicura del suo stile.

Sofia Bombardini chic per i 18 anni

Per festeggiare il suo ingresso nell’età adulta, Sofia Bombardini ha scelto di puntare sul trend del momento, un abito corto color cioccolato, una nuance calda e sofisticata che valorizza l’abbronzatura e dona subito un’allure elegante. Il dettaglio protagonista è il taglio monospalla – lo stesso scelto anche da mamma Giorgia Palmas, in una versione over – che rende il vestito femminile e moderno senza esagerare.

Un abito aderente ma raffinato, perfetto per una serata speciale, ma che non fa perdere quella naturalezza che sembra essere il tratto distintivo di Sofia. Anche beauty look e accessori seguono la stessa filosofia: capelli sciolti sulle spalle e make-up leggero, per un risultato fresco e luminoso adatto alle temperature proibitive di questi giorni.

Ma il dettaglio che colpisce è luxury: il bracciale Clic H di Hermès. Un gioiello iconico e discreto, dal valore di circa 700 euro, che aggiunge un tocco prezioso senza rubare la scena all’abito.

Giorgia Palmas, la dedica emozionante alla figlia

Il compleanno di Sofia è stato un momento speciale soprattutto per Giorgia Palmas, che ha voluto celebrare la crescita della figlia con un carosello su Instagram pieno zeppo di ricordi. Dalle foto di quando era bambina fino agli scatti più recenti, la showgirl ha raccontato il legame profondo che le unisce.

Nel suo messaggio, Giorgia ha parlato di nuovi inizi, sogni e libertà, lasciando trasparire tutta l’emozione nel vedere Sofia diventare grande. Una mamma orgogliosa che, pur lasciandole spazio per costruire il suo futuro, le ricorda che sarà sempre al suo fianco.

Anche Filippo Magnini ha dedicato un pensiero alla festeggiata. Con il suo solito tono affettuoso e scherzoso, l’ex nuotatore ha sottolineato quanto sia speciale il rapporto costruito con Sofia negli anni. Per lei è una presenza importante e la loro complicità è emersa ancora una volta.

Figlia di Giorgia Palmas e dell’ex calciatore Davide Bombardini, Sofia ha da poco concluso anche il percorso scolastico. Ora si apre una nuova fase della sua vita: chissà se sceglierà una strada lontana dai riflettori o se seguirà le orme della mamma nel mondo dello spettacolo. Per ora, il suo debutto da maggiorenne è stato promosso a pieni voti anche in fatto di stile.