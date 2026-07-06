Francesca Romana Malato, manager della sanità romana e mamma di Goffredo Cerza, era accanto agli sposi al matrimonio con Aurora Ramazzotti in Sicilia

IPA Chi è Francesca Romana Malato, la mamma di Goffredo Cerza

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti da una parte, con tutto il carico di popolarità che si portano dietro. Dall’altra la famiglia Cerza, che di mestiere non fa spettacolo ma sanità. Al matrimonio siciliano di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, accanto allo sposo c’era lei, Francesca Romana Malato: manager romana, presenza discreta ma costante nei momenti importanti della coppia e, da questo weekend, ufficialmente suocera di Aurora. Sui social si presenta in poche parole: mother of two, manager. Il resto lo raccontiamo noi.

Una manager della sanità romana

Romana, elegante, allergica ai riflettori non suoi. Francesca Romana Malato guida come direttore generale il LabAurelia, poliambulatorio specialistico della Capitale, che è anche una faccenda di famiglia: nella struttura lavora la figlia Carolina, laureata in Biologia molecolare. E il settore è lo stesso del marito, Fabio Cerza, direttore del reparto di Ortopedia al NOC, il Nuovo Ospedale dei Castelli Romani. Mentre a casa Ramazzotti si parla di dischi e televisione, a casa Cerza si parla di referti e sale operatorie.

Quanti anni ha? Non è dato saperlo: la data di nascita non compare da nessuna parte, e lei non sembra avere alcuna fretta di renderla pubblica. Stando a quanto circola sul web, lei e Fabio Cerza sarebbero sposati da oltre 36 anni, con tanto di dediche social negli anniversari che contano.

L’impegno per la ricerca con la Fondazione IEO-Monzino

Il lato pubblico di Francesca Romana Malato passa dalla beneficenza. È Presidente della Delegazione di Roma della Fondazione IEO-Monzino, che sostiene la ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino. Lo scorso giugno era tra le promotrici del charity dinner Sogno di una notte di mezza estate al The St. Regis di Roma: 165 ospiti, Rudy Zerbi alla conduzione, raccolta fondi per la ricerca oncologica e cardiovascolare.

Nel giugno 2024, poi, la trovata più curiosa: la 1000 Miglia Charity per la Ricerca, da special driver, con Goffredo Cerza accanto. Madre e figlio in macchina per giorni, tra Brescia e Roma. Sopravvissuti entrambi, a giudicare dalle foto.

Nonna Francesca, il piccolo Cesare e l’amicizia con Michelle

Goffredo, nato a Roma nel 1996, laurea in ingegneria a Londra, oggi lavora nel marketing. Carolina, la maggiore, l’ha resa nonna per la prima volta. Poi, il 30 marzo 2023, a Milano è arrivato Cesare, il figlio di Aurora e Goffredo: da allora, appena può, nonna Francesca sale in treno e raggiunge il nipotino.

Con la consuocera Michelle Hunziker il feeling è nato presto: nel 2022, con Aurora incinta, le due l’avevano accompagnata insieme a scegliere il corredo del bebè per le vie di Milano. E i fan ricordano ancora il dettaglio più simpatico: Francesca si era dichiarata ammiratrice di Eros Ramazzotti, con tanto di auguri social per il compleanno del cantante. Consuocera e fan, un doppio ruolo che pochi possono vantare.

Il matrimonio di Aurora e Goffredo

Venerdì 3 luglio, nell’ex monastero di San Benedetto a Militello in Val di Catania, Aurora e Goffredo hanno detto sì davanti al sindaco Giovanni Burtone, con accanto le rispettive madri, i testimoni e pochi amici. Il giorno dopo la festa vera al Castello Xirumi di Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa: circa 200 invitati e celebrazioni lunghe tre giorni come si usa tra i vip. Con Francesca Romana Malato lì dal primo momento, come sempre.