“È la nuova fiamma di Paolo Bonolis”: la risposta di Sonia Bruganelli

Un divorzio certamente insolito, quello tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, che continuano a frequentarsi e a stimarsi reciprocamente. E, nonostante la separazione, stanno trascorrendo le vacanze insieme per tenere unita la famiglia. A distanza di poche settimane dall’annuncio della rottura, però, giungono voci su una possibile nuova fiamma del conduttore romano che ha richiamato subito l’attenzione della sua ex moglie, che si è sentita in dovere di commentare il ritrovato amore del timoniere di Ciao Darwin.

Chi è la nuova fiamma di Paolo Bonolis

Nessun amore all’orizzonte, se non quello per i motori. Ebbene sì: la nuova fiamma di Paolo Bonolis non sarebbe una donna ma una macchina bella e potente con la quale scorrazzare lungo le vie della città. A intercettare la notizia è stata anche la sua ex moglie Sonia Bruganelli, che l’ha commentata in modo decisamente divertito. Un bel suv blu, regalo perfetto dopo un periodo certamente complicato ma che si sta evolvendo nel migliore dei modi. L’imprenditrice ha detto: “La nuova fiamma di Paolo. Dopo Sonia c’è la macchina”.

Quando si tratta di parlare del suo ex marito, Sonia Bruganelli non riesce a perdere il buonumore. Nonostante la fine del loro matrimonio, che è durato moltissimi anni, i due sono rimasti uniti per il bene della famiglia – certo – ma anche per l’affetto che sono capaci di provare l’uno per l’altra. Ed è così che ha deciso di commentare anche le foto che li ritraggono insieme a Formentera, in vacanza, dove stanno trascorrendo alcuni giorni di relax in vista del ritorno in televisione previsto per l’autunno 2023. “Il mio nuovo fidanzato”, scrive lei a corredo delle foto che la vedono insieme al suo ex marito, ribadendo come non vi sia davvero nulla di strano nel loro rapporto.

La notizia del divorzio dopo 20 anni d’amore

Le voci si sono rincorse insistentemente ma a darne la notizia ufficiale sono stati loro, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che hanno deciso di mettere la parola fine sul loro matrimonio e continuare però a rimanere uniti nel lavoro e per i figli. Insieme hanno infatti costruito una famiglia bellissima e che va oltre gli schemi precostituiti. Hanno tre figli: Silvia, Davide e Adele ma lei è molto unita anche ai figli maggiori di Bonolis – Stefano e Martina – che l’hanno reso nonno.

La loro sintonia continua, unita alla stima professionale e umana reciproca, tanto che sono pronti al lancio della nuova edizione di Ciao Darwin – probabilmente l’ultima – che la nuova linea editoriale Mediaset ha previsto in due tranche. Ad annunciarlo è stato proprio l’ad dell’azienda di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi, che ha spiegato come alcuni programmi siano destinati a una doppia messa in onda – in autunno e in primavera – per mantenere alto l’interesse intorno ai contenuti di prossima trasmissione.

Dopo i due anni trascorsi sulla poltrona da opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli è tornata a occuparsi completamente dei suoi progetti e ad affiancare il suo ex marito nella realizzazione dell’ultimo Ciao Darwin della storia. Lui ha addirittura dichiarato di voler lasciare la tv per dedicarsi alla famiglia: parole non nuove, per lui, che più volte ha affermato di volersi prendere una lunga pausa dal lavoro. Proposito che, fino a ora, non ha mai realizzato.