Paolo Bonolis dice addio alla tv: “Lavorerò ancora per poco”

L’addio alla tv di Paolo Bonolis non rappresenta una novità. Il conduttore romano ha infatti spesso parlato della sua volontà di lasciare il lavoro per dedicarsi alla sua vita e di non voler andare in onda per sempre. Eppure, le sue dichiarazioni al Festival della tv di Dogliani hanno colto tutti di sorpresa. Da un lato perché nessuno immaginava che la sua vitalità televisiva fosse giunta già al termine, dall’altro perché sta per tornare con una nuova edizione del suo Ciao Darwin.

Paolo Bonolis vuole lasciare la tv: le sue parole

Le sue intenzioni sono chiare. Di certo non ha parlato di un addio imminente, ma nemmeno troppo lontano nel tempo. Intervenuto al Festival della tv di Dogliani, Paolo Bonolis si è soffermato, lucidamente, sul suo futuro in televisione: “Mi diverto a fare quello che faccio, penso di lavorare ancora per poco tempo. Voglio dedicarmi alla mia vita, non ho bisogno di stare per forza in televisione”.

E ha aggiunto: “Non ho mai avuto paura di fare quello che volevo in televisione. Non bisogna pensare a quello che la gente vuole vedere, bisogna partire da quello che si vuole raccontare. Di sicuro è qualcosa di nuovo, perché siamo tutti pezzi unici: se camminiamo sui sentieri degli altri, diventiamo automi. Ognuno di noi è un pezzo irripetibile, dobbiamo avere il coraggio di raccontare quello che siamo, anche in tv. Io l’ho fatto: a volte è piaciuto, a volte è piaciuto di più, raramente è piaciuto meno”.

Esaurite le puntate di Avanti un altro, quiz destinato al preserale di grande successo, è ora pronto per riportare sullo schermo il controverso e longevo Ciao Darwin. I lavori per la messa in onda sono già iniziati, insieme alla moglie Sonia Bruganelli, ma la data di inizio non è ancora certa. Si sa che però l’assetto sarà quello di sempre, con due squadre contrapposte pronte a sfidarsi a colpi di prove.

L’amore per Sonia Bruganelli e le voci di divorzio

Nessuna conferma, anzi. Le voci di divorzio da Sonia Bruganelli sono state smentite proprio dai diretti interessati che, attraverso un video ironico, hanno voluto mettere un freno alla catena di indiscrezioni sul loro conto. La separazione, poi, avrebbe dovuto essere annunciata nel salotto di Verissimo, eventualità assai remota per loro e che infatti non ha avuto luogo. Lei avrebbe dovuto partecipare con la figlia Adele, ma l’intervista non è mai stata trasmessa e si è presentata da sola per fare il punto della situazione.

Certa è però la volontà di Paolo Bonolis di fermarsi con il lavoro, quanto prima, per dedicarsi alla sua vita e alla sua famiglia. I figli sono tutti ormai cresciuti ma la sua professione gli ha spesso impedito di goderseli. Soprattutto i due maggiori, Stefano e Martina, genitori a loro volta di Sebastiano e Theodor. Silvia, Davide e Adele sono invece i figli che ha avuto da Sonia Bruganelli e con i quali ha un ottimo rapporto. Il tempo che trascorre con loro non è mai troppo, soprattutto ora che non sono più bambini e che stanno prendendo le loro strade.