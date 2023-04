Sonia Brugnanelli gela tutti a “Verissimo”: le parole sulla separazione con Bonolis

La sua intervista era attesissima, soprattutto dopo le voci insistenti che avevano già dato per certa la sua separazione con Paolo Bonolis: Sonia Bruganelli si è collegata con lo studio di Verissimo per parlare dei suoi nuovi progetti e soprattutto per chiarire una volta per tutte la verità sul rapporto con il marito, in queste ultime settimane oggetto di gossip e pettegolezzi.

Sonia Bruganelli, le parole chiarificatrici sul rapporto con Paolo Bonolis a Verissimo

“Possiamo dire che la nostra intervista era già stata programmata?“: con queste parole è iniziata la chiacchierata di Silvia Toffanin e Sonia Bruganelli, che ha parlato del suo ritorno in tv dietro le quinte dopo la lunga esperienza del Grande Fratello Vip. Il riferimento allo scoop di Dagospia – pubblicato solo poche settimane fa – è chiaro: il sito di Roberto D’Agostino aveva infatti annunciato che la coppia era vicina a ufficializzare la separazione.

“È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana”, si leggeva sul portale.

Per questo l’intervista a Canale 5 è stata l’occasione per chiarire una volta per tutte cosa c’è dietro quelle voci che nelle ultime settimane hanno infiammato le pagine di cronaca rosa. Per Bruganelli l’opzione di raccontare una separazione ai microfoni di Verissimo era semplicemente “fantascienza”.

“La prima reazione è stata di stupore – ha raccontato Sonia quando ha visto la notizia circolare sul web -. Noi siamo insieme da 25 anni, siamo una coppia forte e vogliamo difendere la nostra famiglia, e quindi abbiamo voluto dimostrare che noi non ne sapevamo nulla”. Insomma matrimonio al sicuro per la produttrice e il conduttore, che si sono ritrovati sommersi dagli effetti di una vera e propria falsità.

Ma l’intento di Bruganelli è anche un altro, ovvero sottolineare che nessuno può permettersi di dare far circolare notizie del genere solo perché si è personaggi pubblici. “Qualsiasi siano le dinamiche di una coppia ci deve essere una volontà di comunicazione, a maggior ragione se si tratta di ipotesi. Si dovrebbe fare attenzione specialmente perché ci sono dei figli. Vero o non vero non si può pubblicare un comunicato in cui addirittura si dice che sono rimasti affetto e stima”.

A conclusione del discorso Sonia Bruganelli non ha alcun dubbio: “Non abbiamo bisogno di comunicare niente! Per noi l’importante è la serenità dei nostri cari, poi le nostre cose le sappiamo io e Paolo”.

Sonia Bruganelli, la maternità difficile e le fragilità

La presunta separazione della coppia ha scatenato un piccolo uragano in famiglia, tanto che Sonia è corsa a rassicurare il figlio Davide, con il quale ha un rapporto speciale. Eppure la sua avventura da mamma non è stata delle più semplici. “La maternità è iniziata per me in maniera non proprio facilissima, e questo ha cambiato tutti gli equilibri, compresa la volontà di mascherarmi con delle versioni di me a volte più leggere o fredde”.

Oggi però Sonia ha capito di poter abbandonare quelle maschere e quelle corazze, dato che i suoi figli sono cresciuti e hanno imparato a conoscerne anche le fragilità e le imperfezioni. E se c’è un risultato di cui essere fiera è la vita di sua figlia Silvia, nata con una grave cardiopatia: “È una ragazza felice, serena e per me già significa molto. Fa tutto quello nei limiti della sua indipendenza, vive la sua vita e la difende ed è in grado di dirci esattamente quello che vuole: per noi è un successo bellissimo”