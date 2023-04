Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: “Non è più amore”. Il dettaglio sull’intervista

Fonte: IPA Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, le voci di crisi

Quando viene condivisa una indiscrezione sulla crisi, provare a togliersi l’etichetta è (quasi) una battaglia persa. Questo è quanto sta accadendo a Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, coppia storica dello spettacolo italiano. Anni d’amore, un matrimonio, tre figli, la scelta di vivere in case separate. Da sempre migliori amici, al coro di voci si aggiunge un ulteriore dettaglio: “Si vogliono bene, ma non è più amore”. Ma procediamo con ordine.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: le indiscrezioni sulla rottura

Venticinque anni insieme sono tanti: un quarto di secolo trascorso l’uno al fianco dell’altra. E tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, oltre all’amore, c’è sempre stato un rapporto di stima, di fiducia, di forza. Ad aggiungere fuoco all’indiscrezione lanciata da Dagospia, ci ha pensato il settimanale Oggi. “I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana”, ha riportato in prima battuta Dagospia.

Poi, la smentita ironica su Instagram, per mettere a tacere tutte le voci e scongiurare il rischio Ilary Blasi e Francesco Totti: settimane di indiscrezioni, di ipotesi, di indizi. Nella rubrica Non tutti sanno che di Oggi, tuttavia, si sono aggiunti alcuni dettagli su questa presunta rottura.

“Hanno smentito per questioni economiche, è innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso. Si vogliono bene ma non è più amore“. Dopo il video insieme su Instagram per la smentita, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono mostrati in uno scatto per Ciao Darwin, segno che stanno lavorando al progetto in totale sintonia.

La smentita su Instagram

“Siamo molto in difficoltà. Perché adesso che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questi siti oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico questo sito di fregnacce?”, così Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno replicato alle prime indiscrezioni sulla presunta rottura. Con un video sui social, con la loro solita verve, con quell’ironia per cui li amiamo tanto.

Da quanto tempo va avanti la crisi?

Non è la prima volta che si parla di “crisi” tra Bonolis e la Bruganelli. Aveva enormemente fatto discutere la questione sulle case separate. Proprio l’opinionista del GF Vip 7 aveva definito questa scelta come il segreto per restare insieme tutta la vita. E aveva aggiunto: “Dormire in camere separate è un segno di civiltà”.

In modo assolutamente ciclico – e forse persino ossessivo – si discute della loro separazione, del loro divorzio. Venticinque anni insieme, lo abbiamo detto, sono tanti: forse è proprio questo che gioca un ruolo chiave nelle voci. Dopo tanto tempo insieme, lasciarsi non è facile. Le indiscrezioni continuano, certo, ma è anche vero che l’ultima parola appartiene ai diretti interessati. Che fino ad oggi hanno sempre smentito.

Sonia Bruganelli, l’intervista a Verissimo: il dettaglio

Al centro dell’indiscrezione condivisa dal portale di Roberto D’Agostino c’è stata l’intervista a Verissimo, che alla fine non è andata in onda dopo le voci. Proprio questo dettaglio è stato ripreso anche da Vanity Fair, ma c’è un’ulteriore conferma: sulla pagina Instagram del programma condotto da Silvia Toffanin, alla fine è stata confermata la messa in onda dell’intervista.

Nella puntata di domenica 23 aprile, infatti, la Bruganelli ha scelto di portare la figlia Adele, come confermato anche da Mediaset Infinity e come Sonia aveva detto nel video-smentita sui social. “Il destino parlerà. Io dovevo andare con Adele a Verissimo, ma magari parlerò di questa cosa”. E, alla fine, il destino ha parlato davvero a favore della coppia.