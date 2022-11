“Domenica In”, Paolo Bonolis racconta la verità: le camere separate le ha volute Sonia

Fonte: Getty Images Bonolis alle nozze del figlio Stefano con Sonia Bruganelli: sorrisi e felicità

La vita privata di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è spesso al centro delle attenzioni del mondo del gossip. L’ultima vicenda riguarda una dichiarazione dell’opinionista del Grande Fratello VIP, che ha raccontato come oggi la coppia abbia due case. Le cose non stanno però esattamente così e, ospite di Domenica In, il famoso conduttore ha voluto fare chiarezza una volta per tutte, lanciando anche un messaggio diretto a tutti gli amanti dei pettegolezzi.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: case separate

Una lunga intervista concessa da Paolo Bonolis all’amica di vecchia data Mara Venier. Si è partiti dalla presentazione del suo secondo libro, per poi approdare al racconto della sua vita privata. Impossibile, quindi, non parlare del suo grande amore: Sonia Bruganelli. Oggi lei vive una nuova fase della sua carriera, voluta da Alfonso Signorini come opinionista nello studio del Grande Fratello VIP, al fianco di Orietta Berti. Amata e criticata dal pubblico, è come sempre divisiva ma estremamente intelligente nelle sue osservazioni.

Suo marito ha raccontato come si sia laureata con una tesi sul GF, che sembrava quindi un po’ nel suo destino. “Ha delle peculiarità che sarebbe stato un peccato sprecare. È molto lucida e sa leggere bene l’animo e i comportamenti altrui”. Come detto, però, si è tornati a parlare della loro vita intima dopo alcune confessioni della sua consorte. In tanti sono andati a caccia, negli anni, di dettagli legati a possibili crepe nel loro matrimonio, e stavolta l’argomento è il fatto che vivano in due case separate.

La verità, ha sottolineato Bonolis, è che si è presentata l’opportunità di ampliare la loro abitazione. Hanno quindi effettuato i lavori nella struttura adiacente, collegando il tutto con una porta: “Sonia ha piacere ad avere la sua camera con bagno. Ha quindi scelto di stare di là con Silvia e io sono dall’altra parte con Davide”.

Sa bene, però, come al mondo del gossip non interessi questo tipo di “verità noiosa”. Lo dice apertamente all’amica Venier, dando un consiglio di cuore a tutti quelli che perdono tempo a interrogarsi sull’intimità della loro camera da letto: “Fatevi i c***i vostri!”. Una franchezza tale da cogliere di sorpresa la presentatrice di Domenica In, quasi incapace di smettere di ridere.

La grande famiglia di Paolo Bonolis

Nel corso della sua lunga carriera, Paolo Bonolis ha saputo farsi apprezzare tanto come conduttore quanto come uomo. È marito, padre e oggi nonno. Non può però vivere a pieno i bambini dei suoi figli che vivono negli Stati Uniti, a New York e in Texas. Il prossimo Natale effettuerà però un viaggio oltre oceano, così da ritrovarli.

“Sono felice d’essere un nonno giovane perché i miei figli volevano fortemente una famiglia loro. Non avverto però la cosa particolarmente. Sono nonno come sono anche tante altre cose. Sono padre, marito, amico e non solo. Quando li vivo però (i nipotini, ndr), in quel poco tempo provo a evitare d’essere morboso per compensare il periodo lontani”.

Un po’ di sorpresa e commozione, poi, nel ricevere un videomessaggio da parte di sua figlia Adele. La giovane sembra possa avere dinanzi a sé un futuro nel mondo dell’arte. Non ha però ancora compreso pienamente in quale settore cimentarsi.

La ragazza si è complimentata col padre per il successo del libro, rivelando al pubblico di essere anche lei alle prese con la scrittura: “Non mi aspettavo un suo messaggio. Lei ha un gran caratterino e non ama la visibilità. È mentalmente molto svelta e scrive benissimo. Guardiamo tanti film insieme e ora aspettiamo Natale. Ne vedremo una decina, per poi fare grandi pianti come al solito. Non so cosa voglia fare da grande. Attualmente frequenta la scuola di recitazione e le auguro di trovare la strada che la renderà felice. Io, da padre, posso solo indicare ciò che credo sarebbe meglio nelle sue scelte. Siamo però tutti diversi ed è questo il bello. Non si può pretendere di trasformare il carattere di una persona a proprio piacimento. Di qualcuno che non ti ha chiesto di venire al mondo”.