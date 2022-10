Bonolis di nuovo nonno. La dedica di Sonia Bruganelli: “Stefano, sarai un papà meraviglioso”

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

La famiglia Bonolis si allarga, per la gioia del conduttore e della moglie Sonia Bruganelli. Proprio quest’ultima ha condiviso un dolcissimo post sul suo profilo Instagram con una dedica speciale a Stefano Bonolis, uno dei figli più grandi di Paolo frutto dell’amore con la prima moglie Diane Zoeller, insieme alla maggiore Martina. A 38 anni la gioia di diventare papà per la prima volta.

Paolo Bonolis nonno, il figlio Stefano papà per la prima volta

Se il conduttore Paolo Bonolis è da sempre piuttosto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, i figli non sono da meno. Non a caso lo scorso maggio era stata la nuora, Candice Hansen, a dare il lieto annuncio: una dolcissima foto col pancino che si intravedeva appena da un delizioso abitino verde, mentre il marito Stefano vi poggiava su la mano e il volto con l’espressione più entusiasta del mondo.

Nel corso dei mesi Candice – la più “social” della coppia – ha documentato la sua gravidanza su Instagram, con una serie di scatti in cui ha mostrato come il suo pancino diventava un bel pancione e una bellezza, la sua, davvero fuori dal comune. Dal profilo di Stefano, invece, soltanto qualche sporadica foto di coppia in mezzo a momenti dedicati agli amici e al lavoro. Oltre all’incredibile somiglianza con papà Paolo, possiamo dire che Stefano abbia ereditato dal conduttore proprio la volontà di custodire gelosamente gli attimi più intimi e delicati della sua vita privata.

Adesso, però, l’attesa è finita e a rivelarlo è stata Sonia Bruganelli, matrigna di Stefano, con un dolcissimo post che annuncia la nascita del primogenito (o primogenita) di Stefano e Candice. Paolo Bonolis è di nuovo nonno e anche lei, di riflesso, è pronta ad accogliere il nipotino (o la nipotina) che ha reso Stefano – a cui è molto affezionata – papà per la prima volta.

La dedica di Sonia Bruganelli a Stefano Bonolis

Mentre dai profili social di Stefano Bonolis e della moglie Candice tutto tace (almeno per il momento), Sonia Bruganelli dà il lieto annuncio con una foto davvero dolcissima. E una dedica che ha già commosso tantissimi utenti e fan: “Oggi questo meraviglioso ragazzo diventerà papà – ha scritto l’opinionista del GF Vip – e credo abbia esattamente la stessa espressione di quando aveva la responsabilità di tenere in piedi la sua sorellina minore sui pattini ❤️”.

Uno scatto tratto dall’album dei ricordi della famiglia Bonolis, che ritrae Stefano – che è uno dei figli più grandi del conduttore – mentre insegna alla sorellina più piccola (Adele) a pattinare, con impegno e tanta tenerezza. E – come non accorgersene – un’incredibile somiglianza con papà Paolo Bonolis che molti utenti non hanno potuto fare a meno di sottolineare nei loro commenti al post. “Stefano, sarai un papà meraviglioso”, prosegue la Bruganelli nel suo post concludendo con un gigantesco “We love you” che racchiude tutto l’affetto e l’amore di questa splendida famiglia allargata.

Non ci è dato ancora sapere il sesso del bebè, ma per alcuni fan della giovane coppia potrebbe esserci un bel colpo di scena. In molti hanno sottolineato le dimensioni del pancione di Candice e sospettano che si possa trattare non di un bimbo, ma di due gemelli. Se così fosse, sarebbe certamente una felicità doppia!