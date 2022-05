Paolo Bonolis di nuovo nonno: il figlio Stefano aspetta il primo figlio

Bonolis, gli auguri della ex per i 60 anni e il commento di Sonia Bruganelli

Grande gioia per Paolo Bonolis che si prepara a diventare nonno per la seconda volta. Sempre piuttosto riservato in merito alla sua vita privata, non è stato il conduttore ad annunciare la lieta notizia bensì la nuora, moglie del figlio Stefano che oggi ha 38 anni e sta per godersi la gioia della paternità. Un semplice post su Instagram con un bello scatto in cui si intravedono il pancino e tutta la felicità della giovane coppia.

Paolo Bonolis nonno bis, il figlio Stefano diventa papà

Tutto tace dal profilo Instagram di Paolo Bonolis, come del resto c’era da aspettarsi. Il conduttore di Avanti un altro (e di tantissimi altri programmi di successo) non è molto avvezzo ai grandi annunci a mezzo stampa o social. Ma basta spostarsi sul profilo della nuora, la bellissima Candice Hansen, per accorgersi di una foto a dir poco dolcissima: la donna è in piedi accanto al marito Stefano, secondogenito di Bonolis, con uno splendido abito verde che lascia intravedere le forme della gravidanza. E poi c’è lui, il futuro papà che con il volto pervaso dalla gioia abbraccia il pancione della moglie.

Per Paolo Bonolis si tratta del secondo nipotino e, alla soglia dei 61 anni (che compie il 14 giugno) è una delle notizie più belle che potesse aspettarsi. “Arriva Baby Bonolis”, ha scritto la dolce Candice su Instagram e – neanche a dirlo – i commenti e le congratulazioni sono arrivate a pioggia tra i commenti al post.

Nel 2020 il conduttore aveva già provato la gioia dell’arrivo di un nipotino grazie alla figlia Martina, sua primogenita, che ha dato alla luce il piccolo Theodore. Anche lei, come il fratello Stefano, vive negli Stati Uniti d’America e non a caso in una delle sue rarissime interviste Bonolis aveva ironizzato: “È piccolino e guanciottissimo. Quando arriverò lì, sarà già laureato”. Il lieto evento era coinciso con l’arrivo della pandemia e, purtroppo, il conduttore a lungo ha dovuto rinunciare ad abbracciare il suo dolce nipotino.

Paolo Bonolis, papà di cinque figli

La famiglia Bonolis si allarga, ma del resto era già parecchio “affollata”. Il celebre conduttore ha, infatti, ben cinque figli che sono nati da due relazioni diverse. Martina e Stefano, i più grandi, sono il frutto dell’amore con la prima moglie Diane Zoeller. La coppia si è separata nel 1988 e da quel momento i due ragazzi hanno deciso di restare negli Stati Uniti, dove hanno completato gli studi e hanno costruito pian piano la propria famiglia.

Finito il matrimonio con Diane, dopo qualche tempo il conduttore ha avuto una relazione con la showgirl Laura Freddi ma è con Sonia Bruganelli che decide di convolare di nuovo a nozze. La coppia ancora oggi è molto unita, legata da un amore profondo: “Di lei mi ha colpito la sua estetica, naturalmente, mi è piaciuta subito – ha rivelato in un’intervista”. È bellissima. E poi mi ha colpito la sua freschezza e la sua velocità mentale, con cui continuiamo a convivere felicemente, raccontandoci, attaccandoci, confrontandoci e perdonandoci l’un l’altro“.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono sposati nel 2022 e, successivamente, hanno dato alla luce tre splendidi figli: Silvia, Davide e Adele. In una delle sue ultime interviste il conduttore ha rivelato che la moglie avrebbe voluto un quarto figlio, ma il suo desiderio alla fine non si è mai avverato.