Paolo Bonolis e Sonia, il racconto sul quarto figlio che non è mai arrivato

Bonolis, gli auguri della ex per i 60 anni e il commento di Sonia Bruganelli

Una famiglia bella grande, piena d’amore, ben nota ai fan a cui Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non nascondono nulla. Eppure… qualcosa è mancato. L’amato conduttore TV Paolo Bonolis ha rivelato a Oggi, durante una lunga intervista che suona anche come una meravigliosa dichiarazione d’amore alla moglie, di aver provato a esaudire uno dei desideri di Sonia, produttrice 47enne sulla cresta dell’onda: darle un quarto figlio.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: il desiderio del quarto figlio

Paolo Bonolis, giovanile 60enne dall’impareggiabile simpatia, ha svelato: “Ci siamo adoperati usando gli stessi atteggiamenti di quando abbiamo avuto i nostri tre figli, ma non è venuto. Non sapevo che lo volesse: fosse arrivato, se lo sarebbe tenuto”. In realtà Sonia Bruganelli aveva ammesso il suo desiderio di maternità alla stampa già nel lontano 2017, quando raccontò che il Paolo nazionale sembrava non volerne sapere di mettersi all’opera – almeno per il momento: “Vorrei tanto il quarto figlio, ma mio marito non ne ha la minima voglia. Cercherò di convincerlo quest’estate”. Insomma, Sonia deve aver sfoderato tematiche convincenti per vincere le reticenze del marito, ma purtroppo il suo desiderio non si è avverato.

I figli di Paolo Bonolis

Per Paolo Bonolis sarebbe stato il sesto figlio: ha già tre bellissimi ragazzi avuti dalla Bruganelli – con la quale è sposato da venti lunghi anni – che si chiamano Silvia (di 19 anni), Davide (che il 7 giugno compirà i tanto attesi 18 anni), e Adele (14 anni). Bonolis ha avuto anche due figli dal matrimonio precedente con Diane Zoeller, famosissima psicologa americana e nota prima moglie del conduttore: ormai grandicelli, Martina e Stefano hanno 39 e 38 anni rispettivamente.

L’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Un amore solido, che vince lo scorrere del tempo e fluisce armonico tra le difficoltà della vita quotidiana – soprattutto sotto i riflettori: quello tra Bonolis e Sonia Bruganelli è un legame di quelli che tutti invidiamo, nonostante siano due persone molto diverse. Cosa li tiene così uniti? Paolo racconta il loro segreto nell’intervista: “La voglia di esplorare altri mondi: io do delle cose a lei, lei a me. La diversità è bellezza, e tutti i giorni produce un piacevole ‘sfreghìo’, che fa calore, scintille. Siamo come due pietre focaie”. Il loro è uno “sguardo con una celata miopia che però smussa gli angoli dell’esistenza. Siamo tutti e due molto felici: mi auguro che lo stesso problema di diottrie possa colpire molte persone sarebbe tutto più semplice”. Non possiamo che augurarcelo anche noi!

Così ha raccontato la vera essenza della moglie, opinionista senza peli sulla lingua al Grande Fratello Vip, che viene spesso accusata di essere troppo dura: “È una Jessica Rabbit che si auto-disegna così. È una donna adorabile, con un cuore e una sensibilità enormi, però le piace raccontarsi più ruvida”.

Sonia Bruganelli e i figli di Paolo Bonolis

Che rapporto ha la Bruganelli con i figli di Bonolis avuti dalla prima moglie? A quanto pare, bellissimo: Sonia è molto legata a loro. Non solo: ha addirittura uno splendido rapporto con Laura Freddi, ex fidanzata storica del conduttore tv, icona della televisione degli anni 90.