Sonia Bruganelli: “Dopo il divorzio con Paolo Bonolis, molte sue amiche si sono fatte vive”

Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è pronta a tornare sul piccolo schermo in qualità di opinionista della prossima edizione de L’isola dei Famosi. E, a pochi giorni dal debutto in tv del reality, la produttrice televisiva ha rilasciato una lunga intervista che sta già facendo discutere: schietta e pungente come sempre, Sonia ha infatti rivelato come, subito dopo la separazione con Paolo Bonolis, alcune “amiche” del conduttore lo abbiano immediatamente cercato.

Sonia Bruganelli: le rivelazioni sulle “amiche” di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è un volto molto amato dagli spettatori di Mediaset, che la ricordano anche per la lunga relazione con Paolo Bonolis. Una storia d’amore autentica, che li ha visti insieme per oltre 25 anni prima della separazione dello scorso giugno. La rottura, ha spiegato Sonia a La Stampa, si è consumata serenamente, ma le ha permesso di scoprire che, per quanto invocata ed auspicata da tutte le parti, la solidarietà femminile è in molti casi ancora un miraggio lontano: “L’ho sperimentato sulla mia pelle. Quando io e Paolo ci siamo lasciati, si sono subito rifatte vive diverse “amiche” di Paolo: nessuna ha avuto remore, anche se mi conoscevano. Gli uomini hanno invece avuto più rispetto: tra loro c’è un maggiore cameratismo”.

Un pizzico di amarezza che non ha tuttavia influito in alcun modo sul suo attuale rapporto con l’ex marito: “A volte, quando ci si lascia, – racconta ancora a La Stampa – si perde un amante ma si trova un compagno con qualità persino più forti della passione. Non so perché ma tutti si sono stupiti che ci siamo separati civilmente, senza liti. È proprio vero che un buon matrimonio lo vedi non quando inizia ma quando finisce”. Cosa cambierebbe la Bruganelli della sua vita con Paolo Bonolis? Un’unica cosa: “Mi darei più tempo per fare figli. Ho avuto troppa fretta: mi sentivo in competizione con il passato di Paolo, che aveva già una moglie e dei figli. Lui era consapevole che stavamo precorrendo i tempi e ha mostrato grande amore regalandomi la gioia della maternità”.

Sonia Bruganelli, dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi

Sonia Bruganelli tornerà a vestire i panni di opinionista in tv dopo l’esperienza al Grande Fratello, accanto ad Alfonso Signorini. Un ruolo ricoperto per ben due edizioni, prima dell’arrivo di Cesara Buonamici: “Avrei rosicato se avessero messo Adriana Volpe. Con Cesara invece… chapeau! Con lei hanno alzato il livello: io ero un altro mondo. Chiamarla, così come scegliere Dario Maltese all’Isola, è una scelta vincente e dimostra che i reality non sono show di serie B” ha spiegato l’ex produttrice in merito al suo addio allo show.

La sua prossima avventura, invece, la porterà accanto a Vladimir Luxuria, promossa al ruolo di conduttrice de L’Isola dei Famosi. Un reality che a Sonia sembra piacere molto perché, a suo dire, “fa emergere la reale umanità delle persone”. In merito al cast, in cui figurano moltissime presenze femminili, tra cui Selen e Francesca Bergesio, non sembra avere dubbi: “Se capiscono che non devono farsi la guerra, non ce ne sarà per nessuno”.