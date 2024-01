Si vociferava, c’erano rumors, indiscrezioni, lievi conferme e veloci smentite. Adesso non c’è più alcun dubbio: l’Isola dei Famosi 2024 non sarà condotta da Ilary Blasi, al suo posto ci sarà la ex opinionista Vladimir Luxuria. Ad annunciarlo è l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Vladimir Luxuria condurrà l’Isola dei Famosi 2024

La prossima edizione dell’Isola dei Famosi avrà una nuova conduttrice: Vladimir Luxuria, che negli anni scorsi aveva partecipato al reality nel ruolo di opinionista. Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi in una conferenza stampa negli studi Mediaset di Cologno Monzese: “Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all’Isola e l’ha anche vinta, per cui chi meglio di lei può fare bene?”.

L’Isola sarà tutta nuova

L’erede di Silvio Berlusconi ha spiegato che la nuova conduzione si inserisce in un più ampio progetto di rivoluzione dello storico reality show. Si parla di un vero e proprio rebranding del programma, che inizierà a partire da un nuovo cast. Sembra che siano già state girare due puntate pilote, apprezzate dall’ad Mediaset, senza Ilary Blasi né Alvin.

“C’è la volontà e il desiderio di evolvere costantemente il nostro prodotto e vorremmo provare a fare una nuova Isola dei Famosi con tutte le dinamiche tipiche dei reality con personaggi di qualunque tipo ma riportando le storie e una narrazione più profonda al centro”: sono le parole di Berlusconi. Così come già accaduto per il Grande Fratello, non più vip, “il cast sarà misto, tra persone note e persone non note. Lo considero un arricchimento”.

Che fine farà Ilary Blasi?

Nonostante la società di produzione dell’Isola Banijay fosse determinata a confermare Ilary Blasi alla conduzione del programma, Pier Silvio Berlusconi ha scelto di allontanare la showgirl dagli studi del reality, ma non da quelli di Mediaset: “Ilary Blasi resta un volto di Canale 5”. Per lei si starebbe pensando al timone di Battiti Live, la kermesse musicale estiva di Italia 1 che potrebbe passare alla rete ammiraglia. “Stiamo lavorando a una nuova fase di lavoro e carriera sull’intrattenimento puro – ha spiegato l’ad – Se il progetto decolla, questa estate Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary”.

Anche per Alvin, continua a esserci posto a Cologno Monzese. Dopo 5 anni da inviato, Alvin non volerà sulle spiagge dell’Honduras ma a lui, verso cui Berlusconi ha sempre speso parole di stima, potrebbe spettare un nuovo programma, stavolta magari in veste di conduttore ufficiale.

I primi concorrenti dell’Isola 2024

La conduttrice è ormai certa, resta il dubbio sugli opinionisti – poltrona lasciata scoperta appunto dalla promozione di Luxuria. Mentre sembrano essere già stati decisi i primi due concorrenti dell’avventuroso adventure show. Il primo naufrago a sbarcare sull’Isola 2024 potrebbe essere lo chef imprenditore Joe Bastianich, seguito dal giornalista economico Alan Friedman. Incerta, invece, la partecipazione del personaggio di Ballando con le stelle, la tribuno del popolo Rossella Erra.