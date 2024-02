Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli è la nuova opinionista

Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli torna in televisione nelle vesti di opinionista. Manca ancora l’annuncio ufficiale ma stando alle ultime indiscrezioni l’ex moglie di Paolo Bonolis affiancherà Vladimir Luxuria nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 ad aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli a L’Isola dei Famosi 2024

Sonia Bruganelli è la nuova opinionista de L’Isola dei Famosi: a farlo sapere in anteprima Davide Maggio, che qualche settimana fa ha annunciato anche il primo naufrago del programma, ovvero Joe Bastianich. Non è chiaro se l’autrice tv sarà l’unica ad affiancare la nuova conduttrice Vladimir Luxuria o se ci sarà una seconda persona al suo fianco.

Qualche tempo fa si era parlato di un coinvolgimento della giornalista del Tg5 Elena Guarnieri a L’Isola dei Famosi, sulla scia di Cesara Buonamici al Grande Fratello ma per ora non si hanno novità su tale fronte. Dopo due fortunate edizioni al Grande Fratello Vip la Bruganelli aveva affermato che difficilmente sarebbe tornata a fare l’opinionista.

Eppure ora sembra aver cambiato idea, pronta a mettere in riga i concorrenti in Honduras con la sua lingua tagliente e pungente. Sonia Bruganelli ha sempre diviso gli animi al Grande Fratello Vip: c’è chi l’ha amata e chi odiata ma indubbiamente ha sempre dato il suo prezioso contributo al format, regalando quel quid in più.

Tutte le novità de L’Isola dei Famosi 2024

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sarà dunque completamente rinnovata. Non solo la nuova opinionista Sonia Bruganelli ma anche la nuova conduttrice Vladimir Luxuria, che prenderà il posto di Ilary Blasi. “Rimane con noi, ci piace a iniziare a lavorare con lei su una nuova fase di carriera legata all’intrattenimento puro – ha fatto sapere Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con i giornalisti – E quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary”.

Su Vladimir Luxuria, che in passato è stata concorrente, inviata e opinionista de L’Isola dei Famosi, ha invece affermato: “Vorremmo provare a fare una nuova Isola, vorremmo riportare le storie e una narrazione più profonda al centro dell’Isola. Luxuria pensiamo sia la scelta giusta, ho grande ammirazione e stima”.

Un cambio di conduzione che è visto di buon’occhio anche da Ilary Blasi, che si è complimentata con Vladimir Luxuria, con la quale ha stretto un buon rapporto d’amicizia grazie agli ultimi anni trascorsi insieme a L’Isola dei Famosi: “Sono d’accordo con l’azienda, abbiamo convenuto che il progetto dovesse cambiare. Ho condotto tre anni il GF Vip e tre anni l’Isola, diciamo che ho chiuso un cerchio”

L’ex moglie di Francesco Totti ha aggiunto: “Dei reality mi attirava meno la parte più intima, scavare nelle storie non è nelle mie corde. Faccio più fatica per una forma di rispetto, anche se poi, se uno fa un reality, si mette a nudo. Ma sono più per l’intrattenimento, mi piacciono le dinamiche di gioco, la battuta, è più nel mio stile”.

Per quanto riguarda l’inviato, pare che non rivedremo più il bravo Alvin in Honduras: “Siamo in alto mare”, ha ammesso Pier Silvio a riguardo, confermando però implicitamente la voglia di cambiare anche su questo fronte.