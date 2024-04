Le scelte di look di Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli per l'Isola dei Famosi. Il punto di forza sta negli accessori

Fonte: IPA Sonia Bruganelli e Vladimir Luxuria

L’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi ha presentato diversi cambiamenti agli affezionati telespettatori dell’avventuroso reality show. La più importante di tutte le novità è il cambio di conduzione. Il timone dello show televisivo, infatti, è passato dalle mani di Ilary Blasi a quelle di Vladimir Luxuria. La conduttrice televisiva è accompagnata in studio dal supporto di due opinionisti d’eccezione: il giornalista Dario Maltese e Sonia Bruganelli, che ha già esternato le sue graffianti opinioni nell’edizione 2022 del Grande Fratello Vip.

Le due donne dell’Isola dei Famosi hanno presenziato alla prima puntata, andata in onda l’8 aprile 2024, con dei look non azzardati ed eleganti. Entrambe le vip nostrane hanno indossato, infatti, degli outfit a tinta unica, ma il vero colpo di stile stava negli accessori, che accompagnavano gli abiti.

Vladimir Luxuria, l’esordio alla conduzione è in bianco

Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi. La presentatrice, infatti, ogni lunedì e giovedì racconta ai telespettatori di Canale 5 le vicende dei naufraghi, che vivono in un’isola sperduta dell’Honduras. La prima puntata del reality show ha visto già il ritiro di una concorrente e il cast dei naufraghi potrebbe essere rimpolpato nel corso del seconda puntata, che andrà in onda l’11 aprile 2024, grazie a un nuovo ingresso.

Fonte: IPA

Per la sua prima puntata da conduttrice televisiva, Vladimir Luxuria è andata sul sicuro, scegliendo un look elegantissimo, sfizioso e molto luminoso. La presentatrice tv, infatti, ha indossato dei capi d’abbigliamento nei toni del bianco e del panna. L’outfit era composto da un pantalone a vita alta con taglio morbido a palazzo panna, abbinato a scarpe in tinta. Sopra Vladimir Luxuria ha abbinato un top in tessuto leggero bianco e una splendida giacca panna ricamata, che attirava l’attenzione.

Un altro punto focale del look della conduttrice televisiva era la collana in oro bianco a forma di V, l’iniziale del suo nome, che illuminava ulteriormente la presentatrice tv.

Sonia Bruganelli, look total black ma il focus è verde

Se Vladimir Luxuria ha deciso di vestirsi di luce per la prima puntata da conduttrice dell’Isola dei Famosi, l’opinionista del reality show, Sonia Bruganelli, invece, ha presenziato all’episodio inziale con un look total black. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha indossato una gonna lunga e ampia nera, animata da una differenza di altezza dell’orlo, a una camicetta in tinta. Il look era firmato da Louis Vuitton.

Fonte: IPA

In punti di forza dell’outfit di Sonia Bruganelli erano gli accessori scelti dall’opinionista. Le scarpe dell’imprenditrice erano nere e ricoperte da lustrini, in vita, inoltre, la manager ha indossato un grande cinturone con chiusura a incastro, sempre nero.

In un look total black, come quello di Sonia Bruganelli, l’attenzione era tutta concentrata in un punto colorato. Si tratta del meraviglioso gioiello che l’opinionista aveva al collo. L’ex moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha scelto di accendere il suo outfit con una collana a cui era appeso un ciondolo unico. Si trattava di una croce verde dalle forme arrotondate, in oro e malachite. La creazione di oreficeria era di Van Cleef & Arpels e avrebbe un costo di circa 3500 euro.