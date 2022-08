Sonia Bruganelli e Bonolis, la rara foto su Instagram è un inno all’amore maturo

Sonia Bruganelli: mamma meravigliosa, imprenditrice visionaria, moglie innamorata

Sono uniti da moltissimi anni e hanno formato una famiglia bellissima, con tre figli che rappresentano tutto. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis difficilmente si lasciano andare al romanticismo, e alle foto insieme. Soprattutto lei che, da donna concreta qual è, ama di più essere piuttosto che apparire. In questa lunghissima estate 2022, fatta di tante vacanza e di altrettante pianificazioni lavorative, ha però voluto concedere un piccolissimo spazio ai sentimenti con una foto insieme al marito che dice molto di più di quello che sembra.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la foto che li racconta

Le foto servono a ricordarci di quanti attimi fugaci sia fatta la vita. Lo sa bene Sonia Bruganelli che sceglie molto bene quali momenti della sua vita condividere con i suoi follower. Tante immagini sue, dei suoi figli e della sua Silvia, che chiama teneramente minime, e poche di suo marito Paolo Bonolis. Ed è proprio per questo che le foto con lui sono più preziose e raccontano qualcosa di loro che non può sfuggire a un occhio attento.

L’amore non finisce, si trasforma, forse matura. O diventa qualcosa che lega indissolubilmente due anime. “Paolo, perché fai quella faccia?” – “È la faccia di quando devo fare le foto nei servizi fotografici”. Mi ha preso per Luca Laurenti” – ha scritto a corredo della foto, accompagnandola da una serie di hashtag che scoprono il suo lato più tenero (#luomochemifarideredipiualmondo, ad esempio).

Sebbene le loro foto insieme siano contate sulle dita di una mano, del loro rapporto hanno sempre parlato con grande disinvoltura. Paolo Bonolis, poi, non ha mai nascosto quale sia la vera natura di sua moglie: “Va tutto benissimo. Ci prendiamo in giro, altrimenti se ci si prende troppo sul serio si finisce per non sopravvivere. Scherziamo, lei mi bullizza tantissimo, ma mi fa ridere. Con i figli ci prendiamo in giro a casa e ci divertiamo. Io sono anche il suo migliore amico e questo è uno dei piaceri e doveri dell’essere marito. Lei è anche la mia migliore amica“.

L’amore di Sonia Bruganelli per Paolo Bonolis

Silvia, Davide e Adele, i loro tre figli, e tantissimi anni trascorsi insieme. All’interno della famiglia Bonolis c’è posto proprio per tutti, anche per i figli più grandi di lui, Martina e Stefano, che ha avuto dal suo primo matrimonio. Con loro, Sonia ha un rapporto bellissimo, che si riflette sui fratelli minori coi quali sono molto uniti. Soprattutto con Silvia, la maggiore del trio, legata in modo incredibile ai suoi fratelli e al suo papà, con il quale sembra dialogare con gli occhi.

Nessun romanticismo, anzi, ma una concretezza incredibile per la quale Paolo Bonolis la definisce come la sua migliore amica. Dopotutto, la sua bio su Instagram la definisce in modo praticamente perfetto: “Molto madre, a volte moglie, ancora figlia, sempre sorella, altalenante amica e un po’, ma solo un po’… imprenditrice!”.

A settembre, torna sulla poltrona da opinionista, al fianco di una figura davvero inedita per il ruolo: Orietta Berti. Non ci sarà dunque Adriana Volpe, che lascia il posto dopo una sola stagione, la sesta.