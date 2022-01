Paolo Bonolis e la complicità con la figlia che emoziona (anche la Bruganelli)

Uno scatto dolcissimo, che mostra tutta la complicità tra un padre e una figlia: è quello pubblicato da Sonia Bruganelli in vacanza a Dubai con tutta la sua famiglia, che ritrae il marito Paolo Bonolis che scherza con Silvia, la prima figlia della coppia.

Paolo Bonolis, la complicità con la figlia Silvia

La famiglia Bonolis ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno al caldo, tra shopping, relax e tanto divertimento, come testimoniano le storie di questi giorni di Sonia Bruganelli, assente dagli studi del GF Vip – come aveva annunciato nelle scorse puntate – per trascorrere queste giornate di festa lontano dall’Italia.

Momenti speciali, che non sempre la coppia riesce a concedersi. La Bruganelli poi è riuscita a cogliere un attimo di spontaneità e di intesa davvero unico, quello tra Paolo Bonolis e la figlia Silvia, mentre si rilassano durante la loro vacanza a Dubai, mentre, seduti a un tavolo, i due si scambiano sguardi complici e divertiti. Una vera e propria rarità per la coppia, che ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla loro vita privata.

Un’eccezione alla regola che, oltre a sciogliere il cuore dei follower dell’opinionista del GF Vip, ha emozionato anche la stessa Sonia, che ha accompagnato allo scatto parole dolcissime. “Mi piace quando loro due sono insieme. Lo stesso modo di vedere la vita”, ha scritto.

Non a caso il post su Instagram ha raccolto tantissimi like e commenti, colpiti dalla bellezza dell’istantanea: “La complicità in una foto”, ha scritto un utente, mentre una fan ha commentato “È molto bello vedere quanto sia dolce Paolo con i suoi figli”. La foto è stata poi condivisa anche dal conduttore nelle sue storie di Instagram, che con la sua solita ironia ha aggiunto: “Io sembro scemo”.

Sonia Bruganelli, le difficoltà dopo la nascita di Silvia

Sonia Bruganelli non ha mai fatto mistero di aver vissuto momenti davvero difficili dopo la nascita della sua prima figlia, Silvia, operata alla nascita per una cardiopatia grave scoperta nelle ultime settimane di gravidanza. A quel dolore ne è subito seguito un altro: “Dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori. Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l’operazione. Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi”, aveva spiegato.

Non è stato facile per Sonia accettare tutta quella sofferenza, così complessa da gestire, come ha raccontato in diverse occasioni: “L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi. Io non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme”.

Oggi Silvia Bonolis ha 19 anni e due genitori che la adorano: la sua esistenza è fatta di piccole conquiste quotidiane e di una madre che ha imparato a starle a fianco in ogni momento, nonostante le difficoltà. “Quando mi dice ‘mamma ti amo’ è meraviglioso”.