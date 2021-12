Sonia Bruganelli sostituita da Laura Freddi: come stanno davvero le cose

GF Vip 6: il cast ufficiale

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ci sta abituando a grandi colpi di scena: tra nuovi ingressi e abbandoni, amori che nascono e coppie che scoppiano, la Casa più spiata d’Italia sta subendo al suo interno tantissimi cambiamenti. Ma anche fuori, e in particolare nello studio del reality show, le cose cambiano piuttosto velocemente.

Laura Freddi approda al GF Vip

Durante la diretta di qualche giorno fa, Sonia Bruganelli ha abbandonato lo studio in seguito a uno screzio con Alfonso Signorini: il conduttore le aveva infatti dato la parola per poi togliergliela pochi secondi dopo, forse con l’intento di placare le polemiche che si stavano facendo troppo accese sulla vicenda di Alex Belli e Soleil Sorge. Una mossa che non è piaciuta affatto all’opinionista, che lasciato bruscamente lo studio, senza una ragione dichiarata.

Sonia è rientrata a metà puntata, sorridendo alla telecamera, mentre con Signorini è calato il gelo. Così sono cominciate a rincorrersi le prime indiscrezioni sull’assenza della Bruganelli nella prossima puntata, quella del 3 gennaio: lo scoop lanciato da Dagospia, e poi confermato da TVBlog, riguarda proprio il volto che andrà a sostituire la moglie di Paolo Bonolis nel prossimo appuntamento del GF Vip. Si tratta infatti di un personaggio noto al pubblico del GF Vip – visto che ha partecipato alla prima edizione del reality – ovvero Laura Freddi, nonché ex fidanzata del marito di Sonia.

Sonia Bruganelli, la verità sulla sua assenza al GF Vip

La scelta di Alfonso Signorini è sembrata a tutti una vera e propria “vendetta” nei confronti dell’opinionista, sempre molto diretta e senza peli sulla lingua. Le voci della sostituzione con Laura Freddi hanno fatto il giro del web, scatenando commenti di ogni tipo, anche se in molti si sono schierati a favore della Bruganelli dato il comportamento di Signorini, ritenuto da tantissimi poco “elegante”.

Qualche dubbio però era sorto nei telespettatori, perché era stata la stessa opinionista ad annunciare la sua assenza del 3 gennaio durante la scorsa diretta al GF Vip: Sonia infatti non sarà presente in studio per festeggiare il Capodanno insieme al marito e alla sua famiglia.

Durante la puntata il conduttore ha replicato immediatamente alla battuta della Volpe – che aveva dichiarato “Avrei qualche nome da proporre” – affermando deciso e risoluto che sarebbe stato lui a scegliere personalmente la sostituta di Sonia.

In realtà le cose starebbero diversamente, come annunciato dalla Bruganelli sui social: nelle storie di Instagram infatti, la moglie di Bonolis ha voluto chiarire una volta e per tutte la situazione. L’opinionista infatti non ha lasciato spazio ad alcun dubbio, facendo intendere che in atto non ci sia nessuna ripicca da parte di Signorini.

“Lo abbiamo deciso insieme!!!“, ha commentato. E poi ha lasciato anche un augurio alla collega, scrivendo “Laura Freddi daje tutta!!!”.