GF Vip, Alex Belli non dimentica Soleil: la dedica nostalgica

GF Vip 6: il cast ufficiale

Il cuore di Alex Belli batte ancora per Soleil Sorge? Difficile dirlo, soprattutto perché lei, ancora dentro al GF Vip, si è detta innamorata di un altro. Eppure, per l’attore emiliano, si tratta di un capitolo tutt’altro che chiuso. Preso dalle feste natalizie, non ha infatti dimenticato di rivolgerle un pensiero che non è passato di certo inosservato.

GF Vip, Alex Belli pensa ancora a Soleil

“Se ami, perdoni”. Le parole pronunciate da Silvia Toffanin a Verissimo, e rivolte a Delia Duran, hanno assunto il significato di una sentenza. Alex Belli è uscito dalla Casa a seguito di una squalifica a dir poco discutibile, rimettendo a posto quello che nella sua vita è stato sul punto di andare in frantumi. Il pensiero corre sempre là, verso quel qualcosa che poteva essere e che non è stato.

Quel gioco, che Alex Belli ha portato avanti con tanta abilità, continua a stuzzicarlo. Nonostante il ritorno al fianco della moglie. Non sono mancati, quindi, i riferimenti ai concorrenti della Casa e in particolare ad Alessandro Basciano, fin troppo vicino alla sua Soleil tanto da guadagnarsi un avvertimento dall’esterno e l’epiteto di “carta copiativa”.

La sua intenzione è, chiaramente, quella di tenere alta l’attenzione su quel rapporto che ha costruito settimana dopo settimana e che si è concluso in modo brusco. Forse per espresso volere di entrambi. L’attore, per fare una malcelata dedica a Soleil, ha così voluto riprodurre Esmeralda, interpretazione che ha divertito Aldo Montano e tutto il pubblico da casa: “C’è qualcuno che le scaglierà la nomination, sia cancellato dalla faccia della terra! Volesse la Ricciarelli, la vita passerei con le mie dita tra i capelli di Soleil”.

Il rapporto ritrovato con Delia Duran

Il peggio è passato e, con la complicità della grazia delle feste, hanno ritrovato la serenità che avevano perso. Sono lontani i confronti all’interno della casa, le scenate di Soleil e tutto quello che è successo dopo. Felici di poter vivere il loro amore liberamente, hanno ripreso le loro attività condite di selfie e di momenti che riguardano la loro vita privata.

Stando alle intenzioni di Belli, poi, il suo obiettivo è stato ampiamente raggiunto. La sua volontà è sempre stata quella di salvare il suo matrimonio, appena celebrato con un rito personale e non ufficiale. Con Soleil, dopotutto, è stata solo un’amicizia. Trainata da quella chimica artistica con la quale ha definito amare la loro unione che sembra però bel lontano dall’aver dimenticato.