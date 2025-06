Soleil Sorge, l’ultima commovente intervista in tv con la madre Wendy Kay

Nell'ultima commovente intervista di Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, tutto l'amore per la figlia e il loro legame speciale

Fonte: IPA Soleil Sorge e la madre Wendy

Risale al 2023 l’ultima intervista rilasciata da Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, scomparsa a soli 59 anni. Una chiacchierata, fatta a Verissimo insieme alla figlia, in cui le due donne avevano parlato della malattia che aveva colpito Wendy e Soleil aveva riservato alla madre delle parole bellissime e commoventi. Frasi che oggi, dopo la scomparsa della donna, sono ancora più importanti e intense.

L’ultima intervista di Wendy Kay con Soleil Sorge

Nel 2023, Wendy Kay e Soleil Sorge avevano rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin. Nel salotto di Verissimo le due donne si erano raccontate, parlando soprattutto della malattia che aveva colpito Wendy.

La mamma di Soleil infatti aveva rivelato di aver combattuto contro il cancro nel 2007 e nel 2012. Quando sperava che il peggio fosse passato però era arrivata una nuova diagnosi di tumore.

“Adesso, quando pensavamo che fosse risolto, il cancro è tornato – aveva confessato -. Grazie alla medicina e ai suoi passi avanti, sono stabile adesso e sembra che io sia al sicuro”.

“Bisogna fare più controlli di quanto uno pensi – aveva aggiunto -. Il seno, lo stavo controllando da anni, però c’era bisogno di controllare tutto il corpo. Non avevo più niente al seno adesso, però si era metastatizzato alle ossa del bacino. Quando me lo hanno detto è stato uno shock, soprattutto sentire che era al quarto stadio. Una volta voleva dire morte sicura. Tramite una terapia, lo hanno stabilizzato”.

Soleil Sorge aveva rivelato di essere sempre rimasta accanto alla sua mamma. “Ciò che mi sta dando la forza di affrontare questa ennesima botta – aveva confidato a Silvia Toffanin – è la positività e la forza che trovo nel sapere che sono abbastanza grande per poterla aiutare, stare vicino e dare il giusto valore al tempo che si ha con i propri genitori”.

Poi si era lasciata andare ad una bellissima dichiarazione d’amore nei confronti della mamma: “Sei il mio primo idolo, da sempre e per sempre. Sei il mio più grande esempio di donna. Non ti ho mai detto che, in realtà, le tue punizioni nell’adolescenza sono state utili. Severa ma giusta”.

L’addio di Soleil Sorge a mamma Wendy Kay

Soleil Sorge era legatissima alla sua amata mamma. Un rapporto speciale, fatto di battibecchi e di grandi slanci affettuosi, come avevano svelato loro stesse durante la partecipazione a Pechino Express.

L’annuncio della morte di Wendy, scomparsa a 59 anni, è arrivato su Instagram. Nelle Stories del suo profilo Soleil ha chiesto rispetto e silenzio per il suo dolore, annunciando la scelta di allontanarsi per un po’ dai social.

Per ricordare la sua amatissima mamma, l’influencer e modella ha condiviso alcuni scatti in cui le due donne sorridono e scherzano insieme.

“Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e una vita oltre ogni misura – ha commentato in calce alle foto -. Il suo amore è l’universo, il suo spirito, infinito. Il tuo sorriso è per sempre nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di averti nella loro vita. Che la tua anima possa liberarsi nella grazia eterna, madre”.