Anticipazioni Verissimo del 20 settembre, il figlio Alex ricorda Pippo Baudo

Puntuale ogni fine settimana, torna un nuovo appuntamento con Verissimo. La puntata di sabato 20 settembre si preannuncia ricca di emozioni. Silvia Toffanin torna a ricordare il grande Pippo Baudo, assieme a colui che lo conosceva e amava più di chiunque altro. In studio ci sarà Alex Baudo, il figlio dell’indimenticabile conduttore.

Verissimo, le anticipazioni del 20 settembre

Ad aprire la puntata di Verissimo di questo ultimo sabato d’estate sarà Alessandro Baudo, spesso chiamato Alex, anche per via dei molti anni trascorsi all’estero. È la prima volta che il primogenito del grande conduttore sceglie di parlare pubblicamente del rapporto con il padre dalla sua morte, avvenuta lo scorso 16 agosto. Quello tra Alex e Pippo fu un rapporto intenso ma complesso, difficile da spiegare.

Alessandro, classe 1962, è il primogenito di Pippo Baudo, ma fu soltanto nel 1996, a seguito di un test del Dna, che scoprì che Pippo era suo padre, fino ad allora, lo aveva considerato un semplice, seppur affezionato, amico di famiglia. Al tempo della sua nascita la mamma Mirella Adinolfi era infatti sposata con il dirigente Rai Tullio Formosa e preferì tenere segreto il frutto dell’amore illecito seppur intenso con il noto presentatore. “Sono fortunato perché ho avuto due padri. – raccontò in seguito Alex – Pippo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene”.

Scoprire che quello “zio” fosse in realtà un padre è stato “un po’ uno shock”. La paura è durata poco, “ci siamo conosciuti… Pippo è una persona pulita e onesta”. Seppur vedendosi poco, Alex vive infatti in Australia con la famiglia dove lavora come musicista, il loro fu un affetto profondo e Alessandro, negli ultimi tempi, era pronto a salire su un aereo diretto a Terni per stare al fianco al genitore ormai malato.

Gli altri ospiti

Alessandro Baudo non sarà l’unico ospite a far compagnia a Silvia Toffanin nel sabato pomeriggio di Verissimo. Così come ormai da tradizione, spazio alle soap opere in arrivo dalla Turchia. Ospite del programma Mediaset sarà Özge Özpirinççi, l’attrice che dà il volto a Bahar, la determinata (e amatissima dal pubblico) protagonista della serie La forza di una donna. L’interprete svelerà segreti e retroscena della storia del suo personaggio, una madre che, nonostante le numerose avversità incontrate sul suo cammino, trova sempre la forza di risollevarsi per amore dei figli.

A seguire Alessandra Mussolini, il noto personaggio politico che si reinventa scrittrice e arriva in libreria con un libro dedicato alla propria famiglia. Ancora, spazio al cinema, qui rappresentato dalla splendida Maria Grazia Cucinotta. L’attrice torna nelle sale con la commedia Esprimi un desiderio, remake di un divertente film francese che racconta della vita all’interno di una residenza per anziani. Affiancata da Diego Abatantuono e Max Angione, è pronta a offrire al pubblico grandi e spensierate risate.

Le emozioni in studio proseguono con Soleil Sorge, già in passato ospite di Silvia Toffanin. Stavolta, l’influencer con un passato da gieffina, toccherà un tema delicato, raccontando degli ultimi mesi, avvolti dal dolore dopo la scomparsa dell’amatissima mamma Wendy.

Dove vedere Verissimo

La puntata di sabato 20 settembre 2025 di Verissimo va in onda dalle 16,30 su Canale5. Come di consueto, lo show è visibile anche sul canale dedicato di Mediaset Infinity e sui social grazie ai profili ufficiali. I commenti degli utenti che seguono il programma mentre va in onda sono invece raccolti dall’hashtag legato al programma.