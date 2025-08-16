È morto Pippo Baudo, icona Rai a 89 anni: la sua vita familiare con i figli Alessandro e Tiziana racconta un padre presente, affettuoso e autentico

IPA Chi sono i figli di Pippo Baudo

È morto oggi 16 agosto 2025, a 89 anni, Pippo Baudo. La sua assenza pesa come poche altre nella memoria televisiva italiana. Non solo mattatore della Rai e volto di innumerevoli prime serate, Baudo era anche padre: due figli, nati in momenti diversi della sua vita e cresciuti con storie distanti ma unite dallo stesso cognome.

Alessandro e Tiziana Baudo, figli di due relazioni differenti, hanno incarnato per il conduttore il lato più privato e autentico, lontano dai riflettori che per decenni lo hanno reso un’icona.

Alessandro Baudo, il figlio ritrovato dopo anni

Alessandro Baudo, nato a Roma nel 1962, è il primogenito del conduttore, frutto della relazione con Mirella Adinolfi. Nato fuori dal matrimonio, fu riconosciuto ufficialmente come figlio tardissimo, solo nel 1996.

In quell’occasione Baudo disse: “Io Mirella Adinolfi l’ho davvero amata… non era facile riconoscere figli nati fuori dal matrimonio”. Alessandro, nel frattempo, era cresciuto convinto che suo padre fosse Tullio Formosa, marito di Mirella, e soltanto da adulto scoprì la verità.

Il legame tra Pippo e Alessandro, un rapporto costruito nel tempo

Alessandro racconta di aver pensato per anni a Pippo Baudo come a “uno zio”, fino a quando la verità è venuta a galla. “Pippo era una persona molto affettuosa con me e mi ha sempre voluto bene”, ha detto in passato.

Col tempo il rapporto si è trasformato in una vicinanza reale. Musicista e autore, ha firmato diversi album, l’ultimo inciso live in Australia, e ha sempre respirato soul e blues.

Dopo una lunga parentesi all’estero, nel 2022 ha scelto Terni per tornare accanto al padre. Una decisione motivata dall’affetto: “Ha la sua bella età… Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro”.

Tiziana Baudo, la figlia cresciuta accanto al conduttore

Tiziana Baudo, nata nel 1970 dalla prima moglie di Pippo, Angela Lippi, è la secondogenita del conduttore. Cresciuta accanto al padre, ha respirato fin da giovanissima l’aria degli studi televisivi. Proprio da quegli stessi studi stasera si sono levati tantissimi messaggi di cordoglio per la scomparsa del più grande presentatore della storia della televisione italiana.

Per anni è stata la sua segretaria e assistente personale, un ruolo che le ha permesso di conoscere i meccanismi della tv dall’interno, osservando da vicino il dietro le quinte di programmi che hanno fatto epoca.

Poi la scelta di camminare con le proprie gambe: da oltre vent’anni lavora con RTL 102.5, dove si occupa di relazioni esterne e organizzazione di eventi, mantenendo però sempre un legame diretto con il mondo che aveva imparato a frequentare grazie a Pippo Baudo.

La vita privata di Tiziana tra famiglia e lavoro in radio

Anche lontana dalle telecamere, Tiziana ha mantenuto un legame saldo con il padre. Dal 2009 è sposata con lo speaker radiofonico Mirko Mengozzi e nel 2010 ha avuto due gemelli, Nicole e Nicholas.

In un’intervista ha raccontato di un affetto che non l’ha mai lasciata, definendo i suoi genitori “le mie colonne portanti”. Parole che restituiscono l’immagine di Baudo come padre attento e partecipe, capace di accompagnarla nei momenti cardine della sua vita.