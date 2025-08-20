Il dolore di Dina Minna, 36 anni al fianco di Pippo Baudo: “Ho perso un papà”

L’addio di Dina Minna a Pippo Baudo commuove Militello: dopo anni al suo fianco, lo ricorda come guida, maestro e figura paterna insostituibile

Foto di Francesca Secci

Francesca Secci

Giornalista, esperta di lifestyle

Sarda, ma anche molto umbra. Giornalista pubblicista, sogno di una vita, scrive soprattutto di argomenti di attualità, lifestyle e cura della casa.

Pubblicato: 20 Agosto 2025 17:16

Il dolore di Dina Minna, 36 anni al fianco di Pippo Baudo: “Ho perso un papà”
IPA
Dina Minna, le sue toccanti parole

Dina Minna, storica assistente di Pippo Baudo, si è presentata ai funerali del conduttore con il volto scavato dal dolore. Fra le lacrime, davanti al feretro, ha sussurrato ai giornalisti: “Ho perso un papà”. La cerimonia si sta svolgendo in questi momenti nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, paese natale di Baudo, dove il feretro è stato accolto dai familiari e dalla stessa Dina Minna.

Il dolore della sua assistente storica è apparso subito palpabile. Infatti, ha restituito in poche frasi l’essenza di un rapporto che aveva superato i confini del lavoro.

Il legame di 36 anni tra Pippo Baudo e la sua assistente

Definire Dina Minna una semplice segretaria sarebbe riduttivo. Per Baudo è stata molto di più: una presenza costante, una guida silenziosa nelle decisioni quotidiane, una persona di cui fidarsi sempre. Ogni mattina arrivava presto nella casa di via della Vite a Roma, organizzandogli la giornata in ogni dettaglio, dalle riunioni agli appuntamenti medici. Lo ha seguito passo passo per quasi quattro decenni, fino agli ultimi giorni trascorsi al Campus Bio-Medico di Roma, dove Pippo Baudo si è spento il 16 agosto.

Minna ricorda di aver iniziato a lavorare con lui appena diciottenne:

Ero appena uscita di casa. Mi ha insegnato tutto, come ci si deve comportare quando si lavora, la correttezza, il rispetto per gli altri, il rigore.

A ottobre sarebbero stati 36 anni di collaborazione ininterrotta, un percorso che ha segnato profondamente entrambe le loro vite.

L’addio commosso ai funerali di Militello Val di Catania

In chiesa a Militello Dina Minna è stata accanto al feretro fino all’ultimo istante. Ancora commossa, ha ricordato che uno degli ultimi desideri di Baudo era tornare nella sua Sicilia:

Lui voleva tornare in Sicilia, è giusto così. Ha amato tanto la sua terra….

Nonostante la sua riservatezza, non ha mai amato i riflettori né le interviste, ha voluto condividere alcuni ricordi anche con Repubblica, raccontando che Baudo aveva vissuto più nel suo ufficio di via della Giuliana che a casa, un luogo di idee e progetti da cui sono nate tante trasmissioni:

È stato più lì che a casa, quante riunioni abbiamo fatto.

“Mi ha insegnato tutto”: il ricordo più toccante di Dina Minna

Il rapporto tra Baudo e Minna non è stato solo professionale, ma anche umano e profondo. Nei suoi ricordi la donna ripercorre i momenti che hanno segnato una vita intera.

Mi ha insegnato che in un gruppo bisogna rispettare il lavoro di tutti, che se si pensa a un progetto, va portato avanti se ne vale la pena.

Il suo legame con Baudo è stato così solido da renderla la sua più fidata confidente. Lei stessa ha spiegato che perfino quando criticava i programmi Rai, lo faceva per amore dell’azienda, e non ha mai avuto paura di difendere la sua Sicilia, libera da condizionamenti mafiosi.

Pippo BaudoStar e Vip