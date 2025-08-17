Dina Minna è stata l'assistente di Pippo Baudo: presenza fondamentale, fece ingelosire Katia Ricciarelli

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

Un volto discreto dietro un grandissimo della tv: Dina Minna è stata per moltissimo tempo l’assistente di Pippo Baudo e con lui è rimasta fino al giorno della morte del conduttore, sabato 16 agosto 2025. Una figura che sapeva passare inosservata, ma dalla quale è dipesa per anni l’agenda di uno dei grandi della Rai.

Chi è Dina Minna

Nell’universo televisivo italiano, spesso interessato dalla luce dei riflettori della cronaca, Dina Minna rappresenta una presenza silenziosa quanto costante. Ha svolto con cura il ruolo di assistente fedele di Pippo Baudo ed è stata al suo fianco per decenni, anche nei momenti più delicati della sua carriera. Anche “Superpippo” infatti ebbe i suoi momenti “no” proprio in seno alla Rai. Momenti in cui sembrava che la sua stella avesse smesso di splendere. Ma, come ha ricordato anche Mara Venier nel giorno della sua scomparsa, Baudo ha sempre saputo rimettersi in piedi, riconfermandosi un grande dello spettacolo italiano.

Una presenza silenziosa, poiché sono poche le notizie su di lei. Ma chi ha lavorato con lei racconta di Dina come di un vero e proprio angelo custode del backstage. Franco Mariotti ha descritto così il loro rapporto sul set, come lo vide nel 2007, in occasione della Rassegna Euromediterranea del Cinema a Sangineto, in Calabria: “La sua assistente [ndr di Pippo Baudo] storica non lo lasciò neanche un minuto”. Un sostegno silenzioso quanto indispensabile. Nonostante la sua riservatezza, il legame tra Baudo e Dina Minna era percepito come speciale: nelle condoglianze arrivate dopo la sua morte, molti colleghi hanno citato proprio lei, insieme alla figlia Tiziana, come figure centrali nella sua vita.

Un rapporto professionalmente solido e fidato dunque quello che ha legato Pippo Baudo a Dina Minna, confermato dal fatto che era lei, negli ultimi anni, a rispondere a redazioni ed amici per rassicurare sulle condizioni di salute del conduttore. Anche nella malattia che lo ha a lungo segnato e accompagnato fino alla morte era la sua l’unica voce autorevole sul benessere o sul peggioramento dello stato di Pippo Baudo.

Il rapporto tra Baudo e Dina Minna

Non sono mancate le speculazioni sul rapporto che legava Dina Minna a Pippo Baudo. Soprattutto negli ultimi anni di vita del conduttore, quando la sua vita privata è stata avvolta dal mistero. Alcuni hanno evidenziato come nelle condoglianze e nei messaggi arrivati dai colleghi e amici nei giorni dopo la morte di Baudo, venga spesso menzionata una donna, Dina, per l’appunto. Di lei parlò anche Katia Ricciarelli alla fine della loro storia. La soprano affermò che per lui il loro matrimonio era meno importante di Dina, la sua assistente.

Va ricordato però che Pippo Baudo ha sempre precisato che tra loro non c’era nulla di sentimentale. Dina Minna, tramite il suo legale, ha ribadito più volte che il loro rapporto è sempre stato esclusivamente professionale e ha protestato contro insinuazioni diverse.

Certo è che Dina Minna è stata molto più che un’assistente: un pilastro silenzioso di una carriera lunga e iconica. Il suo ruolo, ricco di professionalità e di umanità, ci parla di un’unione che trascende la semplice collaborazione, portando anche un’alone di privata sacralità in un mondo sempre sotto le luci dei riflettori.