Morta la madre di Soleil Sorge, il suo messaggio straziante e l’annuncio: “Tornerò quando sarà pronta”

Fonte: IPA Soleil Sorge ha annunciato la morte di sua madre Wendy: il suo messaggio è straziante

Tremendo lutto per Soleil Sorge. Una di quelle notizie che ti cambia la vita: è morta sua madre Wendy. A darne la notizia è stata proprio lei. Un messaggio straziante pubblicato sui suoi social, colmo di dolore per una perdita incommensurabile.

Il messaggio d’addio di Soleil Sorge

Quando lavori con un pubblico, ti ritrovi anche a condividere gli elementi più complessi e dolorosi della tua vita. È quanto accaduto a Soleil Sorge, che ha svelato d’aver appena perso sua madre Wendy. Un dolore viscerale, che ti cambia per sempre.

Ha deciso di farlo alla sua maniera, utilizzando parole sincere e toccanti. Un messaggio che lascia trasparire tutto l’amore che provava e prova per sua mamma. Ha perso la persona che, più di tutte, le è stata al fianco nel corso della sua vita. Ecco il suo messaggio:

“Con grande dolore nel cuore, vi comunico che la mia amata mamma, l’anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell’eternità. In questo momento di profonda tristezza e riflessione, ho bisogno di tempo per raccogliere i pezzi di questo grande vuoto che lascia, per onorare il legame che abbiamo condiviso. Vi chiedo gentilmente di rispettare il mio silenzio e questo spazio che necessito per guarire, senza parole ma con il cuore che batte ancora per lei, per noi. Il tempo non guarisce ma aiuta a trasformare il dolore in memoria. Scusate se non rispondo. Vi ringrazio di cuore per la comprensione e per l’affetto che mi avete sempre dato. Tornerò quando sarò pronta”.

La malattia della madre

Sappiamo che Soleil Sorge è nata a Los Angeles e che sua madre, Wendy, era americana. Innamoratasi negli anni ’90 di Paolo, giovane abruzzese. Una famiglia che era dunque un incrocio di due culture differenti.

Il rapporto con la madre è sempre stato speciale. Lo hanno evidenziato anche nel corso della loro partecipazione in coppia a Pechino Express. Purtroppo anni fa hanno ricevuto una terribile notizia: una diagnosi tumorale. La prima volta che le due ne avevano parlato pubblicamente era nel 2023. Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, hanno rivelato il lunghissimo e travagliato percorso.

“La prima diagnosi di tumore al seno è arrivata nel 2007, poi è tornato nel 2012 e infine nel 2022″, queste le parole di Wendy. Sua figlia ha poi spiegato come l’ultima volta non fosse al neso. I medici avevano scoperto che si era metastatizzato nelle ossa del bacino.

“È stato uno shock soprattutto perché era al quarto stadio. Una volta significava morte certa, oggi per fortuna con le nuove tecnologie sono riusciti a trattarlo. In questo momento sono stabile e al sicuro”. Purtroppo la malattia ha infine avuto la meglio, il che evidenzia ulteriormente il suo importante messaggio: “Bisogna sempre fare i controlli, anche più del necessario”.