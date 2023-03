Soleil Sorge, la mamma Wendy: “Il cancro è tornato”. E lo combattono insieme

Un rapporto speciale, unico, profondo, come solo quello tra mamma e figlia può esserlo: Soleil Sorge e la mamma Wendy sono molto affiatate e sono unite da un grandissimo amore. Come hanno raccontato a Verissimo, dove hanno anche spiegato che il cancro è tornato nelle loro vite, infatti la mamma ha scoperto di doverlo affrontare per la terza volta. Ma una cose è certa: lo combatteranno insieme.

Solei Sorge, la malattia di mamma Wendy

Una bellezza che condividono, un amore che le unisce, una forza che le rende complici. Sono state ospiti di Verissimo Soleil Sorge e la mamma Wendy che, nel salotto di Silvia Toffanin, hanno parlato del loro legame, ma anche del momento difficile che stanno vivendo.

Stupende, tanto da sembrare quasi come due sorelle come ha sottolineato la padrona di casa, hanno anche un rapporto bellissimo, tanto che per la showgirl la madre è anche la migliore amica: “Devo dire che è un po’ tutto merito suo il rapporto che abbiamo – ha detto Soleil -, perché l’ha coltivato e annaffiato un po’ come una piantina, un girasole, da quando siamo piccole: quindi credo che quella sia davvero la nostra forza e il valore più grande che c’è nel nostro rapporto”.

Da anni Wendy combatte contro dei problemi di salute, che per Soleil sono stati una preoccupazione sin da quando era piccola, come ha spiegato Silvia Toffanin: “Sì, purtroppo mi è arrivato quando era piccola e ha dovuto affrontare questa realtà anche lei da prima – ha affermato Wendy parlando del cancro -. E adesso, dopo anni che pensavamo che fosse risolto, è tornato. Però, grazie alla medicina sono stabile adesso e pare che sono al sicuro”.

Alla mamma in passato le era stato diagnosticato due volte il cancro al seno. Poi alcune cellule hanno metastatizzato nel bacino e si è trovata a dover iniziare una nuova battaglia. Di questo Soleil ne aveva già parlato in una precedente puntata di Verissimo, mentre durante l’intervista con la sua mamma è stata proprio quest’ultima a ricostruire le tappe della malattia. Ha combattuto la prima volta il tumore nel 2007 e poi 2012. E, infine, a distanza di dieci anni: “Purtroppo questo male è tornato”, ha aggiunto Soleil.

Mentre mamma Wendy ha detto: “È stato uno shock a sentire che sei al quarto stadio, una volta voleva dire morte sicura, però oggi hanno stabilizzato la cura”. E ha spiegato che si sottopone a un’immunoterapia che va a trattare le cellule cancerogene.

Soleil Sorge, come sta accanto a mamma Wendy

Non è facile fare i conti con la malattia, con la paura per le persone che si amano. Per questo Silvia Toffanin ha chiesto a Soleil come sta accanto alla sua mamma: “La prima e la seconda volta in cui lei ha affrontato il cancro al seno purtroppo ero molto piccola e credo che sia stato uno dei miei incubi più grandi da quando ero piccola, avendo i genitori separati, la possibilità di poter perdere qualcuno di caro”. Poi la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha aggiunto che non ha mai neppure parlato in passato, perché farlo la spaventava.

Ha raccontato che, nelle prime due occasioni, ha fatto fatica a starle accanto: “Avevo rimosso alcuni momenti, mi rimprovero e mi sono sempre rimproverata negli anni proprio il non esserci potuta essere per lei”.

Ma ora le cose sono diverse: “Questa volta credo, ed è la cosa che mi sta dando più forza nell’affrontare questa ennesima botta, perché lo è, nonostante la sofferenza, è la positività e la forza che provo nel sapere che invece ora sono abbastanza grande per poterla aiutare, per poterle stare vicino, per poter anche solo dare il giusto valore al tempo che si ha con i propri genitori”.

Un legame potente, un amore che va oltre e che non si può spiegare a parole. Per quello bastano i gesti: le loro mani unite, la commozione, i sorrisi.