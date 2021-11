Delia Duran, la verità sulle nozze con Belli: “Cattiverie gratuite”

GF Vip 6: il cast ufficiale

Non si fermano i pettegolezzi su Alex Belli e Delia Duran: l’attore, uno dei grandi protagonisti di questa edizione del GF Vip, è finito più volte nel mirino di Alfonso Signorini e delle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe per la liason che sta nascendo con Soleil Sorge all’interno del loft di Cinecittà. In particolare la conduttrice ha posto l’accento più volte sul fatto che Belli e la Duran non siano effettivamente marito e moglie, visto che per legge pare che l’attore sia ancora sposato con l’ex Katarina Raniakova.

Delia Duran rompe il silenzio sul matrimonio con Belli

Stanca delle voci sul loro conto, Delia Duran ha voluto chiarire una volta e per tutte la verità sul matrimonio con Alex Belli: Adriana Volpe ha messo più di una volta in dubbio la veridicità del loro legame, sia perché l’attore è ancora formalmente legato all’ex moglie Katarina Raniakova, e anche perché la Duran non avrebbe ottenuto il divorzio dall’imprenditore Marco Nerozzi.

L’attore non ha certo gradito le esternazioni dell’opinionista del reality show, lasciandosi andare a un duro sfogo con i suoi compagni d’avventura dopo l’ultima diretta, ma anche Delia non ha perso tempo, definendo il loro matrimonio come vero, a dispetto delle obiezioni mosse dalla Volpe. Così, in un’intervista a Novella 2000, la Duran ha parlato della cerimonia che li ha uniti questa estate, svelando tutta la verità:

Queste sono solo cattiverie gratuite. Alex e io abbiamo festeggiato il compromesso d’amore. Vuol dire che abbiamo celebrato un rito religioso perché per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile. Lo abbiamo mostrato anche in TV, a Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso. Poi se un domani vorremo sposarci ufficialmente, non credo avremo problemi a farlo.

Delia Duran, l’attacco contro le ex di Alex Belli

Volente o nolente, la vita privata della coppia è finita al centro di gossip e pettegolezzi da quando l’attore ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Conseguenza prevedibile, che ha portato anche le ex di Alex Belli a parlare della relazione con la Duran.

Delia però non ha accolto di buon grado le dichiarazioni né dell’ex moglie Katarina Raniakova, né dell’ex fiamma Mila Suarez, colpevoli entrambe di ricercare visibilità ora che l’attore è tornato sotto i riflettori:

Non appena mio marito è tornato in tv, in una trasmissione importante come il GF Vip, sono spuntate fuori le sue ex Mila Suarez e Katarina Raniakova per dire la loro sul comportamento di Alex con Soleil. Non si sono mai interessate a lui, ma guarda caso si fanno vive proprio adesso.

Ovviamente nell’intervista non poteva mancare un riferimento proprio a Soleil Sorge, colei che sta facendo vacillare il loro amore: