Chicco Cangini, chi è il primo marito di Adriana Volpe

Fonte: IPA Chi è il primo marito di Adriana Volpe

Chicco Cangini è stato sposato con Adriana Volpe. La loro è una relazione di cui si conosce poco anche adesso, a distanza di tanti anni. La Volpe ha sempre evitato di parlarne ma Cangini è comunque un volto noto (non dello spettacolo), a prescindere dalle nozze con la conduttrice. È un imprenditore di successo nella Riviera Romagnola dove attualmente gestisce un ristorante esclusivo.

Chicco Cangini, imprenditore di successo

Non si conosce molto di Chicco Cangini – Enrico, all’anagrafe -, noto al grande pubblico non tanto per meriti televisivi (è da sempre lontano dal mondo dello spettatolo), quando per essere stato sposato con Adriana Volpe. Qualche informazione è facilmente rintracciabile dal suo profilo Instagram, dove documenta assiduamente ciò che riguarda il suo lavoro.

Imprenditore di successo nella Riviera Romagnola, Cangini nel 2012 aveva intrapreso la gestione del Pineta, una delle discoteche più celebri di Milano Marittima ma conosciuta anche all’estero, tuttora molto frequentata dagli amanti della nightlife. Attualmente gestisce un’altra attività importante, sempre a Milano Marittima, ovvero la Darsena del Sale a Cervia. Non un semplice ristorante, ma un grande spazio dedicato all’enogastronomia, alla musica e agli eventi, che include persino una SPA e dei suggestivi giardini. Tra gli artisti ospiti della Darsena possiamo menzionare Fausto Leali, in concerto il 10 maggio 2024. Ma sono tanti i volti noti con i quali Cangini ha avuto contatti per via del suo lavoro come la conduttrice Antonella Elia, la showgirl Carmen Russo, l’ex gieffino Alex Belli e Tomaso Trussardi (ex della Hunziker).

Chicco Cangini e il matrimonio-lampo con Adriana Volpe

Il nome di Chicco Cangini è balzato agli onori della cronaca (rosa) poco prima del 2000. In quell’anno, infatti, ha sposato la conduttrice Adriana Volpe, per la quale si è trattato delle prime nozze. Un matrimonio-lampo a tutti gli effetti, dato che si è concluso dopo appena quattro mesi dalla sua celebrazione. Probabilmente la coppia si conosceva da troppo poco tempo e, alla fine, è stato inevitabile separarsi.

In casi del genere, però, il condizionale è d’obbligo visto che Adriana Volpe non ha mai rivelato troppo a proposito di questo rapporto, né tanto meno delle nozze. Sappiamo molto di più a proposito del suo secondo marito, Roberto Parli, con il quale ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore dalla quale è nata la figlia Gisele ma che, come lei stessa ha raccontato in più occasioni – anche ospite a La Volta Buona da Caterina Balivo – non ha avuto un lieto fine. La Volpe e Parli si sono separati dopo dodici anni di matrimonio a causa di una crisi che sarebbe nata durante la partecipazione della conduttrice al GF Vip nel 2020. Lei stessa, però, qualche mese dopo aver abbandonato il reality aveva rivelato qualcosa di ben più grave, parlando di minacce e maltrattamenti per i quali ha deciso di denunciare l’ormai ex marito.

E Chicco Cangini ha ritrovato l’amore? Fedele alla sua (sacrosanta) riservatezza, l’imprenditore non condivide informazioni in merito alla sua vita privata, che custodisce gelosamente. Quel che sappiamo è che si dedica con grande dedizione e passione al proprio lavoro.