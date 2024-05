Adriana Volpe a La Volta Buona: “I momenti più bui che ho vissuto”

Fonte: IPA Adriana Volpe, i momenti più difficili

Adriana Volpe è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Un’occasione per ripercorrere la sua lunga carriera televisiva che sin da giovanissima l’ha vista al fianco di giganti del calibro di Fabrizio Frizzi e Raffaella Carrà, ma anche per parlare del nuovo programma in onda su Rai2 e che la vede di nuovo alla conduzione. Al contempo, però, l’intervista ha puntato l’accento sui “momenti più bui” che ha vissuto, come lei stessa li ha definiti. Seppur non menzionandolo direttamente, chiaro il riferimento alla fine del matrimonio con Roberto Parli dopo la partecipazione al GF Vip.

Adriana Volpe, i momenti difficili e la rinascita

Non ha peli sulla lingua Adriana Volpe, come d’altronde ha sempre dimostrato. Lo abbiamo visto quando, ad esempio, ha accompagnato Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista del GF Vip. I battibecchi con la collega Sonia Bruganelli erano all’ordine del giorno e lei mai si è scoraggiata, andando dritta al punto. Lo aveva dimostrato ancora prima, quando aveva “abbandonato” il programma I Fatti Vostri e con la lunghissima lite mai risoltasi con Giancarlo Magalli.

Tante le soddisfazioni in ambito lavorativo nonostante alcune battute d’arresto, ma su tutti i momenti vissuti in questi anni resta il doloroso ricordo di quelli difficili. Ne ha parlato a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo, in un’intervista che le ha consentito di ripercorrere quanto accaduto dopo la sua esperienza al GF Vip, che ha abbandonato prematuramente.

“Sono stati i momenti più bui che ho vissuto, momenti difficili che hanno segnato in maniera importante la mia vita e il mio percorso. Però è proprio nei momenti di grande difficoltà che tu scopri tante cose – ha spiegato alla Balivo -. Intanto scopri di avere una forza che non pensavi di avere, sai che puoi contare sulla tua resilienza. La vita mi ha dato una fortuna incredibile che è quella di avere Giselle, mia figlia. Ci siamo strette molto in quel periodo, insieme siamo riuscite ad affrontare tante cose. La vita è cambiata tanto però quello che alcune volte può essere un muro che trancia in maniera forte e prepotente il tuo percorso in qualche modo ti aiuta a capire che c’è altro, quindi ho cambiato direzione, ho cambiato il mio percorso. Dalle difficoltà ho scoperto tante cose. Le persone vere. Ho scoperto che puoi guardare avanti sempre, consapevole che ognuno di noi ha un passato importante”.

Adriana Volpe e la fine del matrimonio con Roberto Parli

La conduttrice non ha fatto nomi, ma il riferimento era più che chiaro. La decisione di abbandonare il GF Vip era stata per lei quanto di più giusto, per via dei problemi di salute dell’ex suocero. Allora era sposata con Roberto Parli ma, dopo dodici anni di matrimonio, qualcosa era cambiato.

Sparita la complicità tra i due, Adriana Volpe e Parli hanno deciso di separarsi ma qualche mese dopo la stessa conduttrice aveva rivelato dei retroscena gravi sull’ex marito, accusandolo formalmente di minacce e maltrattamenti. Una situazione con dei risvolti inaspettati che, infine, si è tradotta in un formale procedimento in tribunale. Situazione che la Volpe ha sempre chiesto di trattare con il dovuto tatto.