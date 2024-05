Fonte: IPA Raiz

Chi è Raiz, l’attore che in Mare Fuori veste i panni di Don Salvatore Ricci? Con un curriculum artistico di grande spessore, tra musica, cinema e teatro, scopriamo tutto sulla carriera e sulla vita professionale dell’artista napoletano.

Chi è Raiz, l’attore di Mare Fuori

Il grande pubblico ha conosciuto Raiz grazie alla fiction Mare Fuori, in cui veste i panni di Don Salvatore Ricci, ma prima di approdare sul piccolo schermo, l’artista napoletano aveva già messo a segno numerosi successi. Nato a Napoli il 22 aprile 1967, Raiz (all’anagrafe Gennaro Della Volpe) si è avvicinato giovanissimo al mondo della musica: il suo nome d’arte, d’origine araba, fa riferimento ai capi della tonnara siciliana. Nel 1991 viene scelto come voce della band Almamegretta, con cui pubblica due anni dopo l’album di debutto Anima Migrante e nel 1995 il pluripremiato Sanacore. Il gruppo, che si distingue per sonorità che vanno dal reggae alla tradizione popolare, è ancora in attività, e vanta una partecipazione a Sanremo 2013 e collaborazioni con artisti internazionali come i Massive Attack.

Raiz ha affiancato all’attività musicale con gli Almamegretta anche dei progetti solisti, pubblicando 5 album: il primo, Wop, risale al 2004, mentre l’ultimo, Si l’ammore è o cuntrario d”a morte del 2023 è stato finalista ai premi Tenco. Nel corso della sua carriera, ha inoltre collaborato con star del calibro di Pino Daniele, Planet Funk, Roy Paci, Avion Travel, Enzo Avitabile, Tropico, Nino D’angelo, Daniele Silvestri e Teresa De Sio.

Raiz, la sua carriera da attore

Interprete versatile, Raiz si è ben presto avvicinato anche al mondo del cinema. L’artista è apparso in Cuore Scatenato di Gianluca Sodaro, Tatanka di Giuseppe Gagliardi, Passione di John Turturro, Ammore e Malavita dei Manetti Bros, e Mixed by Erri di Sidney Sibilia. Sul piccolo schermo, invece, lo ricordiamo per aver preso parte alle serie I bastardi di Pizzofalcone 3, L’ispettore Coliandro e Diversi come due gocce d’acqua.

Il grande pubblico lo ha invece ammirato nei panni del boss Don Salvatore Ricci nella fiction Rai Mare Fuori, giunta alla quarta stagione. Raiz ha curato anche parte della colonna sonora, di cui fanno parte i suoi brani Tic Toc, Simme Nuje e Ddoje mane.

Raiz, cosa sappiamo sulla sua vita privata

Raiz ha origini ebraiche e pratica l’ebraismo. L’attore è stato a lungo sposato con Daniela Shualy, da cui ha avuto sei anni fa la figlia Lea. La donna, punto di riferimento da sempre per Della Volpe, è morta lo scorso aprile dopo una lunga malattia: lo stesso Raiz ne aveva raccontato la difficile battaglia nel brano Make it work.

Nel salutare la sua dolce metà, il cantante aveva speso bellissime parole sui social: “Mi lascia una figlia, che cercherò di crescere alla luce del suo esempio. Grazie Daniela, grazie vita mia. Grazie a tutti voi che siete venuti ieri a salutarla, il vostro amore ha sicuramente passato le sette volte celesti per arrivare fino a lei”. Residente a Napoli, Raiz ha trascorso un lungo periodo della sua vita a Tel Aviv, in Israele, nella casa di famiglia della moglie.