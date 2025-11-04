La Volta Buona, pagelle 4 novembre: Fiorello e Belen a Sanremo (8) Enzo Salvi in lacrime (9)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Caterina Balivo

Caterina Balivo ci regala un altro pomeriggio fatto di chiacchiere, risate e argomenti interessanti con la puntata del 4 novembre de La Volta Buona. Ospiti dello show, seduti nel divano – ormai iconico – della trasmissione, Enzo Salvi, Roberto Magalli, Adriana Volpe, Luisa Corna, Pino Insegno, Enzo Salvi, Roberto Ciufoli e Simone, figlio di Gigi Sabani.

Fiorello e Belen a Sanremo 2026. Voto: 8

Si parte con un tema piuttosto caldo, ossia la possibile presenza di Fiorello a Sanremo 2026. Sono in tanti a sperare che il conduttore e mattatore possa sbarcare ancora una volta sul palco dell’Ariston. Qualche giorno fa Fiorello, ospite del Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni, aveva parlato della possibilità di prendere parte alla kermesse, dando un riscontro negativo: “Dopo cinque Sanremo basta, non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto. Conti è una persona straordinaria e lui stesso lo sa, e non sarebbe giusto anche per chi lo guarda vedermi sempre lì – aveva detto -. Certo mai dire mai, ma credo che ormai con alluce rigido e malanni vari – ha aggiunto scherzando sulle sue condizioni fisiche – può bastare così”.

Ad alimentare nuovamente le speranze però è bastata una videochiamata con Carlo Conti, in diretta, in cui i due, dopo un lungo silenzio, scoppiano a ridere. E in tanti sono convinti che stia bollendo qualcosa in pentola.

Fra i nomi che si sussurrano – come racconta Caterina Balivo nel servizio mandato in onda – anche quello di Giorgia, reduce dal successo della sua conduzione a X Factor. Possibile pure un ritorno di Belen Rodriguez che, intervistata da Francesca Fagnani nei giorni scorsi a Belve, aveva svelato di sognare ancora l’Ariston.

Giancarlo Magalli incontenibile. Voto: 8

Se nella scorsa puntata Raimondo Todaro aveva sorpreso tutti con le sue battute taglienti e la sincerità, questa volta a conquistare la scena è Giancarlo Magalli. Il conduttore non risparmia nessuno e si diverte a prendere scherzosamente in giro Pino Insegno e Roberto Ciufoli, che raccontano a Caterina Balivo di essere stati scoperti proprio da lui. Con la sua ironia Magalli diverte e porta scompiglio nel salotto, ironizzando anche sulla guerra passata con Adriana Volpe.

Quando Caterina Balivo gli chiede perché non sono seduti vicini ride e afferma di essersi illuminato al suo ingresso. Poi spiega che oggi sono in buoni rapporti

Le lacrime di Enzo Salvi per la mamma scomparsa. Voto: 9

Fra i momenti più intensi della puntata de La Volta Buona le lacrime di Enzo Salvi che, con una serie di foto e un racconto tanto delicato quanto commovente, ha ricordato la sua amata mamma. La signora Bruna è scomparsa qualche mese fa, lasciando un vuoto enorme nella vita dell’attore. “È stato un periodo difficile, solo adesso riesco a parlarne – ha ammesso, raccontando poi l’amore dei genitori -. Mio padre e mia madre si sono voluti tanto bene, erano una grande coppia”.

Il talento di Enrico De Martino. Voto: 7

Caterina Balivo nella puntata del 4 novembre dedica spazio anche al padre di Stefano De Martino, Enrico. Una persona che è stata fondamentale nella vita del conduttore, trasmettendogli la passione per la danza. L’uomo di recente ha ricevuto un premio per la sua carriera, raccontando anche il rapporto con Stefano e i sacrifici fatti per aiutarlo a diventare lo showman che è oggi.

“Mi trovavo a Roma, in scena con una compagnia di danza, quando mi telefona la mia fidanzata, attuale moglie – ha raccontato di recente al Corriere della Sera -, e mi dice che è in stato interessante, incinta di Stefano. A quel punto ho dovuto prendere una decisione, assumermi una responsabilità. E così quella del ballerino da attività principale è diventato un hobby”

Enrico De Martino ha anche confessato di aver pensato, all’inizio, che suo figlio non avrebbe intrapreso una carriera nel mondo della danza: “Gli dissi subito che non sono tutte rose e fiori, ci sono sacrifici enormi da affrontare. È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente, non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. Temevo che non ce l’avrebbe fatta a sopportare una cosa del genere. Mi disse: ‘No, lo voglio fare’. E gli risposi: ‘Io ci sono. Però ti avviso che non sarà facile’. Lui è stato testa dura, caparbio, e ci è riuscito. Con mio sommo piacere”.

Caterina Balivo, fra gossip, commozione e lacrime. Voto: 9

Ancora una volta uno dei voti più alti va a Caterina Balivo, diventata ormai una colonna portante nel pomeriggio Rai. La conduttrice è stata in grado di costruire un programma che ha il giusto equilibrio fra leggerezza e serietà. A La Volta Buona ci si commuove, ascoltando storie toccanti e confessioni di personaggi famosi, si ride, grazie agli ospiti in studio, e si parla di gossip, sempre con la giusta delicatezza.

Fra i temi affrontati la possibile separazione fra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo di cui si parla ormai da giorni. Secondo alcune indiscrezioni infatti il cantante e la giovane compagna si sarebbero già lasciati e sarebbero pronti ad annunciarlo. Si parla anche del rapporto fra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova dopo l’addio: i due infatti sono tornati a incontrarsi per il bene delle figlie, Alma e Luna.

Infine aggiornamenti riguardo la prima udienza in tribunale di Chiara Ferragni per il Pandoro Gate. Interessante la spiegazione data in studio della vicenda, utile soprattutto per chi non ha mai seguito e vorrebbe chiarimenti.

La voce sincera di Raiz. Voto: 7

Ospite in studio per una intensa chiacchierata Raiz, cantante e attore di Mare Fuori e Io sono Rosa Ricci. “Ho perso la mia compagna 1 anno e mezzo fa – ha confessato – e sono ritornato a vivere a Napoli, dove sono nato e cresciuto. Proprio lì ho incontrato il pezzo della mia famiglia mancante, capita che ci si vuole bene, ma alcune cose ti portano ad essere distanti, un evento nefasto ci ha riunito”.

Raiz ha poi parlato di Maria Esposito, che sullo schermo interpreta sua figlia. “Per me è come una figlia virtuale – ha detto -. Siamo cresciuti insieme”.