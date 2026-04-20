La Volta Buona, pagelle del 20 aprile: Claudio Pallitto difende Chanel Totti (10), Pino Insegno, la gaffe su Tredici Pietro (5)

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Caterina Balivo conduce "La Volta Buona"

Il pomeriggio di Rai 1 si riaccende con una nuova puntata de La Volta Buona. Caterina Balivo, nell’appuntamento di oggi, lunedì 20 aprile, mette al centro temi molto diversi ma ugualmente discussi: dalle relazioni che resistono al tempo e alle critiche, fino al peso dei giudizi, soprattutto sui social.

In studio il racconto si muove tra storie personali e momenti più leggeri: c’è chi parla d’amore senza schemi, chi ripercorre legami complessi e chi si espone su questioni più attuali, come il rapporto con il proprio corpo e con l’opinione degli altri. Dalla coppia Vianello-Elfrida fino al caso Chanel Totti, le nostre pagelle.

Edoardo Vianello ed Elfrida, l’amore non ha (davvero) età (8)

In apertura di puntata, Caterina Balivo punta su un grande classico: l’amore. Ma non uno qualsiasi, quello che resiste anche davanti a una differenza d’età che, sulla carta, farebbe storcere più di qualche naso.

In studio Edoardo Vianello ed Elfrida, insieme da 20 anni e ancora uniti, a smentire tutti quelli che all’inizio davano la loro relazione per destinata a finire. I famosi 37 anni di differenza? Presi, archiviati e lasciati alle chiacchiere degli altri.

Il loro approccio non ammette drammi, nessun bisogno di giustificarsi. Al matrimonio, raccontano, c’erano anche le ex di Edoardo dettaglio che da solo basterebbe a mettere in crisi metà delle coppie.

“Io sono apertissima, quando Edoardo è felice io sono felice”, dice Elfrida. Tradotto: meno competizione, meno insicurezze, più serenità. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi. Il risultato è una relazione che funziona proprio perché non sembra voler dimostrare nulla a nessuno. Loro si fanno scivolare addosso i giudizi e festeggiano il traguardo con una serenata e tante bomboniere.

Il ricordo di Gianni Nazzaro (7)

Si torna su un registro più emotivo con il ricordo di Gianni Nazzaro, affidato alle parole della moglie Nada. Nel raccontare la loro storia, emerge subito una dinamica tutt’altro che lineare: una separazione durata cinque anni, durante i quali lui aveva un’altra relazione. Ma per lei, in realtà, non è mai stata davvero una rottura. Più una parentesi, di quelle che si sorvolano.

Alla domanda diretta di Caterina, “Ma usciva anche con te? Non gli hai detto di scegliere?”, Nada resta tranquilla e racconta di aver provato a indirizzarlo verso di lei regalando allo studio un elemento inedito della loro storia.

Un equilibrio tutto suo, in cui il cantante, in qualche modo, non è mai uscito davvero dalla sua vita. Lei ha saputo aspettare e stargli vicino e alla fine, i due sono tornati insieme e lui, poco prima di andarsene, le ha chiesto di sposarla.

Carmen Russo ed Enzo Paolo, vecchi amori e gelosie (8)

Quella tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è una relazione che sembra attraversare le epoche: solida, riconoscibile, e soprattutto fatta di quell’equilibrio tra affetto e battibecchi che funziona sempre in tv.

In studio si torna sui vecchi amori di Enzo Paolo,che, a quanto pare, non è stato esattamente uno che passava inosservato. Tra i nomi spunta anche Lola Falana, con cui ha avuto una storia poi finita quando lui ha deciso di non seguirla in America. Una scelta che, col senno di poi, suona quasi decisiva: lei nel tempo si è avvicinata alla fede, fino a diventare suora di clausura.

Carmen ascolta, commenta, ma senza mai perdere il controllo della situazione. Anzi, rilancia: di flirt ce ne sono stati molti altri, anche se i nomi restano off limits. La gelosia? Gestita con filosofia e con una punta di ironia. “Io ne sono felice, perché alla fine ho raccolto i frutti”. Tradotto: il passato è passato, ma la vittoria finale è la sua.

Annalisa Minetti e gli insulti social (9)

Dopo la separazione dal marito, Annalisa Minetti si è trovata a fare i conti anche con una valanga di commenti sui social. Tra i più ricorrenti, quello che suona sempre uguale: insulti e giudizi su come avrebbe dovuto “tenersi il marito”.

Per un periodo li ha subiti, li ha letti, ci ha avuto a che fare. Ora però mette un punto: “È difficile dover spiegare a chi non vuole ascoltare”.

Minetti ha chiarito di essere pronta a spiegare, a raccontare, anche a educare, ma non a tutti i costi, e soprattutto non sui social, dove il confronto spesso si ferma alla superficie. Poi, anche grazie alla spinta di Caterina Balivo, ha raccontato di avere un nuovo interesse: “Io credo nell’amore e in questo momento c’è una persona che mi piace”.

Nessun nome, nessun dettaglio in più. Solo una porta lasciata aperta, con la consapevolezza di voler andare avanti senza forzature e con tanta riservatezza.

Claudio Pallitto difende Chanel Totti (10)

Protagonista di Pechino Express 2026, Chanel Totti è tornata sotto i riflettori facendosi conoscere non solo come “figlia di”. E se in tanti l’hanno apprezzata per la sua ironia e il suo modo di vivere questa avventura, altri hanno trovato il modo di puntare il dito ancora una volta.

Il bersaglio non sono i suoi genitori, ma il suo corpo. Perché gli odiatori del web si attaccano a tutto, anche quando sembra impossibile trovare un appiglio. Un tema che riguarda tantissimi ragazzi e ragazze, e che in questo caso viene affrontato in modo diretto da Claudio Pallitto, personal trainer di Chanel, intervenuto per difenderla.

“Chanel è fortissima, non la tocca nulla e nessuno. Il problema però è l’orrore che viene scritto”, spiega, sottolineando che si sarebbe esposto allo stesso modo per qualsiasi sua allieva.

Un intervento che va oltre il singolo caso e che manda un messaggio chiaro. Perché se succede nel mondo dei vip, come dimostra anche la recente vicenda di Emma Marrone, è facile immaginare quanto possa pesare su chi non ha la stessa visibilità o gli stessi strumenti per difendersi.

Pino Insegno, la gaffe su Tredici Pietro (5)

Pino Insegno è la quota imprevedibile del salotto di Caterina Balivo. Ha sempre qualcosa da dire, interviene, stuzzica, commenta. Insomma, presenza costante.

Questa volta però i ruoli si ribaltano, ed è proprio Balivo a metterlo in difficoltà. Dopo un primo giro su Achille Lauro, arriva la domanda su Tredici Pietro. Iniziano le manovre evasive: Insegno prende tempo, gira intorno alla risposta, prova a recuperare informazioni guardandosi intorno. Poi azzarda: “il figlio di Gianni”. Ma il punto resta non sa chi sia, e si vede.

La conduttrice chiude con un secco “vabbè, abbiamo capito che non lo conosci”, mettendo fine al momento senza troppi giri. Ecco, forse in un salotto dove si parla di tutto, improvvisare non è sempre la strategia migliore. Perché se Uno su mille ce la fa, oggi non era il momento di Pino.