GF Vip, Alex Belli vittima di se stesso (e di Soleil): “Sono un pessimo attore”

GF Vip 6: il cast ufficiale

Una metamorfosi inspiegabile, quella di Alex Belli, che da concorrente di punta del GF Vip 6 si è addirittura trasformato in un anello debole, sempre più vittima di se stesso e del personaggio che ha voluto introdurre all’interno della Casa. Non gli ha giovato la vicinanza di Soleil, testa di serie di questa stagione e sempre più intenzionata a farsi il vuoto intorno per arrivare alla fine e vincere.

GF Vip, il crollo di Alex Belli

A far precipitare la credibilità di Alex Belli è stato l’incontro con la moglie Delia Duran, apparso un po’ troppo costruito se si considera che i due coniugi non si sono incontrati per settimane. L’attore emiliano ha addirittura pensato di aprire la porta rossa (anche a costo di violare il regolamento) e tornare da sua moglie, che invece è sembrata solamente interessata a uno scontro diretto con Soleil Sorge che poi ha anche ottenuto.

Belli è così rimasto solo, conteso, e mai veramente capito. Il suo procedere sulla strada battuta da quello che è sembrato un copione in piena regola, ha snaturato un carattere che è invece stato percepito come interessante in prima battuta, in particolare nel rapporto speciale che ha instaurato con Aldo Montano e Manuel Bortuzzo.

È stato però il rapporto con Soleil a mettere in dubbio la sua sincerità. Dopo il primo incontro con sua moglie, la sua permanenza nella Casa ha assunto un sapore completamente diverso ed è sempre più dipendente dal volere della Sorge, che ha anche avanzato alcuni dubbi che riguardano proprio Delia Duran e il legame con suo marito.

GF Vip, le perplessità su Delia

A interrogarsi sulla sincerità di Delia Duran è stata soprattutto Soleil Sorge, che ha espresso questo suo pensiero anche di fronte a un Alex Belli sempre più chiuso in un personaggio di cui è rimasto vittima: “Se fosse venuta qui con delle parole di comprensione appoggiando il nostro rapporto puro sarebbe stato tutto diverso. Invece è venuta qui a mettere in dubbio tutto quindi è normale che il pubblico sia influenzato dall’idea che tu sia il marito che da soffrire tua moglie. Poi ha cambiato versione tante volte, ha detto persino che avrebbe voluto partecipare al GF Vip complimentandosi con me, quindi mi chiedo se magari vi foste messi d’accordo e se non fosse tutta una sceneggiata, perché il suo comportamento è stato troppo strano”.

Sono bastate poche parole per scatenare una reazione inaspettata in Alex Belli, che si è spinto addirittura a parlare di se stesso e del suo lavoro. Una punta di vittimismo che è sembrata stridere con l’immagine che aveva dato di sé al momento dell’ingresso nella Casa: “Alla fine, chi sono io? Un attore scadente che interpreta soap fatte male”.

L’ingresso di Delia Duran nella casa potrebbe peggiorare le cose. Alex Belli avrebbe bisogno di un nuovo stimolo per salvarsi da se stesso. E , forse, per liberarsi dalla morsa di Soleil Sorge.