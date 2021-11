GF Vip, Alex Belli attacca Adriana Volpe: “Ha messo in dubbio il mio matrimonio”

GF Vip 6: il cast ufficiale

Alex Belli continua a essere al centro di polemiche e discussioni: l’attore ancora una volta è finito nel mirino delle opinioniste per la sua liason con Soleil Sorge.

Alex Belli, il duro sfogo dopo la puntata

Durante l’ultima puntata, Alex Belli è stato duramente attacco da Adriana Volpe, che ancora una volta è tornata sul legame con Delia: di fatto l’attore è ancora legalmente sposato con la sua ex compagna, ma lui si è sempre professato marito della Duran. “Io voglio che rimanga in Casa perché lo voglio sbugiardare, voglio che davanti a tutti venga smascherato”, ha spiegato l’opinionista, che poi ha aggiunto: “C’è ancora qualcuno che crede a questa telenovela scritta male: guarda caso si sono sposati tre mesi prima di entrare al GF Vip. E lei invece di avere un confronto col suo compagno preferisce litigare con Soleil”.

Le parole della Volpe non sono piaciute ad Alex Belli, che subito dopo la diretta si è sfogato con Davide, che ha cercato in tutti i modi di consolarlo. L’attore però si è lasciato andare alle emozioni, dando spazio alla rabbia: “Mi va a ledere una parte di me, una mia intimità, e non è più un gioco. Potete dire quello che volete, le soap opera, ma io non permetto di venire a giudicare qualcosa che non conoscete”.

“Mettere in dubbio la mia vita personale, addirittura il mio matrimonio, una delle cose più belle della mia vita… Ma come si permettono di dire che io ho fatto un matrimonio perché io volevo venire al Grande Fratello?”, ha tuonato Belli. L’attore ha ribadito più volte che si è sentito offeso dall’intrusione della Volpe sulla sua vita privata, e soprattutto non ha affatto gradito che il suo amore per Delia fosse messo in discussione da persone che non conoscono davvero i suoi sentimenti.

Alex Belli, la discussione con Soleil

Lo sfogo di Alex Belli è continuato anche con Soleil: dopo un primo impeto di rabbia, l’attore ha avuto un crollo, spiegando alla sua compagna d’avventure che forse partecipare al reality show non è stata una buona idea: “Aveva ragione Delia – ha detto Alex in preda allo sconforto – era la prima che mi diceva di non venire qua. E in più l’ho trascinata qua dentro, lei non era pronta a gestire tutto questo, ed è finita male. Ho trascinato dentro la donna che amo, ho trascinato la donna che amo…”.

L’attore però non si smentisce, e nonostante i sensi di colpa verso la moglie, non è riuscito a non mettere in mezzo anche Soleil, verso la quale – ormai è noto a tutti – ha un’attrazione fatale: “Stasera ho rischiato persino di avere te che mi guardavi con l’occhio insidioso… È meglio che io non rimanga qua dentro, tanto ormai andrà sempre peggio”.

La Sorge è rimasta ad ascoltare pazientemente lo sfogo del suo amico, fino a quando lui non ha annunciato di voler andare via, lanciando una provocazione: “Andate avanti voi, magari diventi amica di Davide e vi fate la vostra storia qui dentro”. Siamo sicure che Alex sia convinto di uscire davvero per Delia?