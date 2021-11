GF Vip, fino a quando va in onda. E nella Casa è scontro tra Ricciarelli e Alex Belli

GF Vip 6: il cast ufficiale

Ci sono buone notizie per il numeroso pubblico del Grande Fratello Vip: come già ampiamente preannunciato, anche quest’anno il reality show durerà molto più a lungo di quanto previsto in partenza. Intanto, nella Casa più spiata d’Italia l’atmosfera si è surriscaldata proprio nelle ultime ore. C’è stato un duro scontro tra Katia Ricciarelli e Alex Belli, che si è poi stemperato con le scuse di quest’ultimo.

GF Vip, il prolungamento è ufficiale

La notizia era già stata annunciata nei giorni scorsi, ma ora è arrivata la conferma tanto attesa: il GF Vip si allunga di diverse settimane, preparandosi a diventare l’edizione più lunga di tutti i tempi – persino di quella dell’anno scorso, che aveva già segnato il record. “Sarà in onda fino a marzo 2022” – ha dichiarato Giancarlo Scheri, il direttore di Canale 5 – “Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà, diventando così la più lunga di sempre”.

Il tutto grazie ai dati di ascolto che hanno premiato la trasmissione, e ovviamente ad un presentatore che ha saputo dare verve anche nei momenti più difficili: “Grande merito di questo successo va alla conduzione di Alfonso Signorini, il cui stile detta il ritmo delle serate regalando al pubblico leggerezza, emozioni, divertimento e ironia”. Per il momento la data ufficiale della finale del GF Vip non è stata annunciata, ma pare che sia stata fissata per il 14 marzo 2022. Ci saranno dunque ancora tantissime sorprese da scoprire, tra new entry e dinamiche sempre più vivaci all’interno della Casa.

GF Vip, lo scontro tra la Ricciarelli e Alex Belli

Proprio in queste ultime ore l’atmosfera a Cinecittà si è fatta rovente, a causa di una lite che ha coinvolto Katia Ricciarelli e Alex Belli. Tutto per colpa di una serata trascorsa a suon di musica: l’attore è stato chiamato a scegliere le canzoni da ascoltare, ma quando è toccato alla Boheme intonata proprio dalla Ricciarelli è accaduto qualcosa che ha surriscaldato gli animi. A quel punto, infatti, alcuni concorrenti si sono alzati e sono andati in giardino, dove hanno riso e scherzato per un po’ di tempo. Un comportamento che alla soprano non è proprio andato giù, ritenendola una mancanza di rispetto.

“Sono delusa. Avete riso fino a quando non mi sono incazz*ta” – ha affermato Katia, parlando con Alex – “Ridevate come matti, forse non vi siete visti. Ci vuole rispetto per la musica“. E ancora: “Finito il pezzo siete piombati su a ballare come a dire: ‘Finalmente!’. Un minimo di educazione”. L’attore ha dapprima cercato di giustificarsi, spiegando alla Ricciarelli il motivo per cui lui e altri coinquilini stavano ridendo. Ovviamente, non aveva niente a che fare con la Boheme, non voleva essere una presa in giro alla celebre cantante. Si trattava di tutt’altro, una battuta che ha suscitato l’ilarità di tutti, ma che era ben lontana dalla musica che si stava suonando nella Casa.

Ma, davanti all’insistenza di Katia, che gli ha anche dato del maleducato, Alex Belli è infine sbottato: “Stavamo ridendo su altre cose nostre, mica abbiamo bisogno del vostro permesso. Oppure facciamo rimettere la Boheme e stiamo tutti in silenzio tombale. Non sono stato maleducato e non ti permetto di dirmelo. Ragazzi, io non ce la faccio più con questo bigottismo, perché qui non si può più vivere tranquilli”. Qualche ora dopo, tuttavia, l’attore ha deciso di chiedere scusa per aver alzato i toni e ha cercato il chiarimento con la Ricciarelli, riuscendo a portare di nuovo la pace nella Casa.