GF Vip, la verità sul matrimonio di Alex Belli: tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Sono passati quasi due mesi dall’inizio della sesta edizione del GF Vip e ormai è chiaro a tutti quali siano i personaggi a far più “rumore” all’interno della Casa. Ancora una volta l’amicizia “speciale” tra Alex Belli e Soleil Sorge ha fatto parecchio discutere: il loro rapporto è stato analizzato da Alfonso Signorini, ma non è certo stato l’unico colpo di scena della puntata. Se vi siete persi l’appuntamento con il reality show ecco i momenti salienti di cui non potete proprio essere all’oscuro.

Alex Belli, la verità sul suo matrimonio

Non si placano le polemiche sul rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Ancora una volta questo legame è stato oggetto di discussione durante la puntata, soprattutto perché, dopo l’ingresso della moglie Delia nella Casa, l’attore ha fatto un dietrofront parecchio sospetto nei confronti della giovane modella, affermando di non provare alcuna attrazione.

In puntata l’attore ha cercato nuovamente di scusarsi per i suoi atteggiamenti, anche se Signorini non si è lasciato abbindolare dalle sue parole: “on ho niente da nascondere, non ho mai nascosto niente. Quello che mi ha veramente mandato fuori di testa è che capisco che magari non traspaia tutto fuori, ma voglio che Delia sappia che io sono questo e lei mi ha chiesto di essere me stesso qua dentro. Il fatto che io viva un’amicizia pura con una donna è la dimostrazione più grande, non voglio mancare di rispetto a Delia, le chiederò scusa a vita.

Signorini è stato implacabile a riguardo: “Le immagini andavano al di là della libertà personale e hanno ferito delle personalità. C’è comunque una chimica tra voi, fortissima”. Belli a questo punto ha tentato di recuperare, definendo la chimica con Soleil come “artistica, cerebrale”. La risposta di Signorini non si è fatta attendere: “La chimica cerebrale è la stessa chimica che ti porta a cercarvi sotto le coperte come avete fatto voi“.

Sonia Bruganelli ha invitato Belli a riflettere sulle parole che dice su Soleil, che hanno ferito Delia più delle azioni e delle attenzioni, mentre Adriana Volpe ha chiesto delucidazioni in merito al matrimonio dell’attore e la verità è venuta a galla. Alex e Delia non sono sposati, non lo sono per la legge almeno, come lui stesso ha spiegato: “Avevamo già firmato tutte le carte, c’era solo da prendere l’appuntamento per depositare i documenti. Io e Delia abbiamo semplicemente fatto delle promesse di matrimonio e una festa per celebrare il nostro amore. Ci siamo sposati con il nostro rito religioso”.

Manuel Bortuzzo, le parole della madre su Lulù

Che il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sia un’altalena di emozioni è sotto gli occhi di tutti, e sebbene al momento sia tornato il sereno tra di loro il ragazzo ha dato spesso segni di insofferenza per l’eccessiva vicinanza della principessa. Questa volta a intervenire su questo legame è stata la madre di Bortuzzo, che ha indirizzato al figlio una lettera toccante, in cui ha parlato anche di Lulù.

La vicinanza della principessa non è vista di buon occhio dalla madre, perché è impossibile non notare che non sempre viene rispettato il bisogno di solitudine di Manuel: “C’è qualcuno che non riesce proprio a lasciarti questi spazi. Ho visto situazioni in cui è stato chiesto ad altri di starti lontano o di sedersi altrove solo per avere un posto accanto a te. Ecco, io non credo che l’amore sia questo. Credo che chi ti ama debba lasciarti libero di decidere sempre”.

Manila Nazzaro, l’abbraccio con Lorenzo Amoruso

L’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è davvero un balsamo per il cuore: la coppia, che aveva già conquistato il pubblico a Temptation Island, continua a regalare momenti davvero toccanti anche all’interno della Casa del GF Vip. Lorenzo Amoruso ha varcato la porta rossa per abbracciare la sua compagna Manila Nazzaro. Dopo aver sostenuto i 7 giorni di quarantena previsti per il protocollo Covid, l’ex calciatore ha finalmente potuto tenere tra le braccia la sua amata, dedicandole poi parole stupende: “Amore mio, quanto sei bella. Sei una compagna eccezionale, abbiamo affrontato tantissime difficoltà. Io non metto mai limite alla divina provvidenza, ti amo e non smetterò mai. Credo che tutti abbiano un’anima gemella: mi dirai che è difficile trovarla tra otto miliardi di persone, ma io sono stato fortunato. Ti amo, e sarò sempre al tuo fianco: ti amo da impazzire”.