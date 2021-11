GF Vip, il confronto tra Alex Belli e Delia: tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Ancora una volta una puntata che ha tenuto incollati i telespettatori allo schermo: l’ultimo appuntamento del GF Vip non ha certo deluso il pubblico, bramoso di confronti e litigi tra i personaggi del reality show. Chapeau ad Alfonso Signorini che ha saputo comporre un cast eterogeneo e che sta dando gli effetti sperati: le dinamiche all’interno della Casa infatti sono decisamente scoppiettanti e vedono protagonista un inquilino che sta facendo molto discutere. Se vi siete persi l’ultima puntata, ecco alcuni dei momenti più interessanti di cui si continuerà a parlare per tutta la settimana.

Alex Belli, l’inutile confronto con Aldo Montano

Quella che era iniziata come una splendida amicizia, evidentemente non aveva basi solide su cui appoggiarsi: tra Alex Belli e Aldo Montano le cose sono iniziate a precipitare la sera della festa di Halloween, quando l’attore si è reso protagonista di veri e propri incidenti diplomatici che continuano a far discutere.

Gli strascichi degli attacchi di Belli contro lo sportivo sono ancora evidenti, tanto da portare a un confronto durante la diretta. Un faccia a faccia che però è risultato del tutto inutile: i due, rimasti fermi nelle loro posizioni, non hanno voluto ascoltare ragioni.

“Volevo chiedere scusa a tutti per il mio comportamento sopra le righe di martedì mattina” ha detto Montano, che poi ha spiegato: “Tutto è partito da una notte di ubriachezza di Alex e Gianmaria e poi il confessionale. Se fossi venuto direttamente da me la cosa non sarebbe successa”. Alex ha tentato di giustificarsi: “Se vengo a sapere che il mio più caro amico qui dentro mi dice che sono il galoppino del Grande Fratello io ci resto male”.

Una discussione dai toni infuocati che di fatto non si è risolta: Alex ha deciso di fare un passo in avanti e stringere la mano a Aldo, che comunque non ha gradito il gesto dell’ormai ex amico.

Alex Belli, l’amicizia speciale con Soleil

La notte di Halloween ha fatto emergere anche la grande attrazione tra Alex Belli e Soleil Sorge: durante la festa i due si sono lasciati andare a un bacio travolgente, frutto di un gioco ma che ha comunque insinuato dei dubbi sulla natura della loro “amicizia”.

“Non stiamo facendo niente di male – ha cercato di spiegare la Sorge – la nostra amicizia è speciale ed è normale ricercare gli affetti qui dentro nella Casa”. Anche Belli non ha negato la chimica speciale con Soleil: “Non te lo nascondo, non ci siamo nemmeno nascosti perché ci siamo ripromessi di vivere la nostra amicizia in piena libertà e nel totale rispetto, stiamo giocando e ci stiamo avvicinando”.

Alex Belli, la delusione della moglie Delia

Delia Duran, la moglie di Alex Belli, non ha certo gradito questo legame “speciale” con Soleil Sorge: così è stata chiamata per un confronto faccia a faccia con lui.

“Non ho mai messo in dubbio il nostro amore, ma ricordati che ogni parola ha un peso, ogni gesto ha una conseguenza e tu mi hai deluso”, ha detto tra le lacrime la donna. “Hai mancato di rispetto a me e alla tua famiglia, hai promesso di stare con me tutta la vita, ma cosa stai facendo? Cosa sta succedendo?” Che ha aggiunto: “A volte alcuni atteggiamenti sono troppo e mi fanno male (…) Mi dà fastidio che ti avvicini così tanto a lei, non è gelosia, è rispetto. Devi chiedere scusa alla tua famiglia, perché non si fa”.

Lui ha replicato: “Ti chiedo scusa, hai ragione, può essere frainteso tutto ma fidati, guardami negli occhi, è solo amicizia. Non c’è assolutamente nulla nulla. Sotto le coperte non ho fatto nulla. Io non avrei mai voluto che tu venissi qua. Io esco con te stasera, ti amo alla follia, non me ne frega niente di sta roba”.

“Mi hai ferito, cerca di fare di meno, io sto malissimo fuori. Dimostra chi sei davvero”, ha concluso lei.