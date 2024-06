Fonte: IPA Debora Romano e Alex Meret

Modella di professione e molto attiva sui social: Debora Romano è la fidanzata di Alex Meret, nella rosa dei convocati da Mister Luciano Spalletti agli Europei 2024 e nota al pubblico grazie alla sua partecipazione alla finale di Miss Italia. Il legame con il difensore estremo del Napoli dura da molti anni e sono anche genitori di un bellissimo bambino che hanno chiamato Daniel. La vediamo spesso sul profilo Instagram del suo compagno mentre sul suo possiamo trovare qualche accenno alla sua attività professionale che svolge con entusiasmo da molto tempo.

Chi è Debora Romano

Friulana di Basiliano, che è anche la terra natale del suo fidanzato Alex Meret, Debora Romano è una modella ed è inoltre un’ex finalista di Miss Italia 2015, concorso di bellezza che è stato un grande trampolino di lancio per moltissime vincitrici e partecipanti come Miriam Leone, Silvia Toffanin e Ilary Blasi solo per citarne alcune. Sul suo profilo Instagram compaiono moltissime immagini che riguardano il suo lavoro, ma non mancano i momenti di vita quotidiana con il portiere azzurro.

Ed è sui social che hanno annunciato la nascita del loro primo figlio Daniel, che hanno presentato attraverso una foto tenerissima in cui tutti si stringevano la mano. Il piccolo è arrivato nel 2022 e, oltre ad aver portato una grande gioia nella sua famiglia, ha anche dato la giusta carica al suo papà per affrontare una stagione particolarissima e di certo non facile.

Non sono infatti mancati i momenti di sconforto, ma la sua fidanzata non ha mai smesso di sostenerlo: “Molte persone hanno avuto il coraggio di descriverti non conoscendoti, hanno avuto il coraggio di augurare le peggiori cose a te, a me, a nostro figlio e ora chiedono scusa”.

La carriera di Alex Meret

Il portiere azzurro esordisce in Friuli-Venezia Giulia, dov’è inoltre nato nel 1997 a Flambruzzo di Rivignano, muovendo i suoi primi passi nell’ASD Rivolto. Successivamente entra a far parte delle giovanili del Donatello, quindi arriva all’Udinese – nel settore giovanile – a soli 15 anni. Nella stagione 2015-2016 si aggrega alla prima squadra, diventando il vice di Orestīs Karnezīs.

Il suo esordio avviene a 18 anni in un match di Coppa Italia contro l’Atalanta e dopo contro la Lazio. Non gioca mai in Campionato e nella stagione successiva viene trasferito in prestito alla SPAL, dove inizia a mostrare le sue doti da difensore estremo. Nel 2018 arriva la vera svolta nella sua carriera e approda al Napoli.

I suoi primi anni in maglia azzurra sono stati difficili e differenti da quelli presenti. La sua affermazione viene infatti rallentata da diversi infortuni e dalla continua alternanza con Ospina, condizione che lo porta a essere il secondo portiere sotto la gestione di Rino Gattuso, che in quegli anni era il CT della squadra partenopea.

Nella sua prima stagione gioca appena 14 partite, migliora nella stagione successiva con 22 presenze mentre la stagione 2021-2022, la prima sotto la guida di Luciano Spalletti, si dimostra particolarmente difficile: inizia da titolare ma poi si infortuna a una vertebra lombare e viene fermato dall’alternanza, ancora, con Ospina. Gioca appena 7 partite, per un totale di 15 gare in tutte le competizioni della stagione. Nel 2022-2023, stagione dello Scudetto, diventa titolare e mostra tutto il suo valore.