La Volta Buona, le pagelle del 5 dicembre: Patrizia Mirigliani contro Colombari (3), Pino Insegno oscura tutti (8)

IPA Martina Colombari e Patrizia Mirigliani

Nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre, a La Volta Buona, Caterina Balivo torna a interrogare i propri ospiti sui temi di bellezza e canoni estetici. Quanto influiscono sulla percezione che ognuno ha di sé? La bellezza è sempre un vantaggio o può trasformarsi in ostacolo? La discussione è accesa e Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, non manca di palesare la propria amarezza verso i tempi che cambiano – con un attacco diretto a un’ex reginetta molto famosa.

Pino Insegno è la voce di tutti di noi. Voto: 8

“E basta parlare della bellezza di De Martino… anche meno!”. Pino Insegno dice ciò che pensiamo tutti, Stefano De Martino è giovane, bello, di successo… ma anche meno, appunto. Una puntata dedicata al bel faccino del conduttore napoletano basta e avanza. Lo dice Pino Insegno e noi, anche solo per questo, gli diamo un 8 pieno.

Il bel voto il presentatore, comico e doppiatore se lo merita anche per l’incontenibile ironia. La puntata parla di sex symbol e canoni estetici, e lui scherza simpaticamente sul proprio aspetto fisico non proprio “canonico”. Del divano de La Volta Buona diventa protagonista assoluto, oscura un po’ i colleghi, ma per gli spettatori è solo un vantaggio. Insegno intrattiene e diverte e in una trasmissione come quella del pomeriggio Rai, di ospiti come lui ne servirebbero di più.

Caterina Balivo bulletta. Voto: 7 in condotta

#freeJody è l’hashtag che è doveroso lanciare. L’inviato Jody Cecchetto è in diretta dal teatro dell’Ariston, aveva senz’altro preparato un bel servizio su un qualche argomento interessante, ma esporlo gli è stato impossibile. Jody si è ritrovato vittima dei dispetti di Caterina Balivo che, per assicurarsi che l’inviato si trovasse davvero a Sanremo, l’ha costretto a correre, saltellare e scontrarsi con i passanti. Che cattivella, la rimandiamo con un 7 in condotta.

Jody Cecchetto, inviato indistruttibile. Voto: 7

Tra i nepo baby più promettenti di questa generazione c’è Jody, figlio di Claudio Cecchetto, nuovo inviato di Caterina Balivo a La Volta Buona. Il giovane figlio d’arte, oltre a due occhi azzurri penetranti e a un sorriso smagliante, mostra un gran talento da intrattenitore e la capacità di affrontare qualsiasi imprevisto – compresa la conduttrice dispettosa di cui sopra. Sta al gioco, si presta a ogni gag e riesce a tenere testa persino a quel grande esperto di Pino Insegno. Bravo Jody.

Jasmine Carrisi, timidina timidina. Voto: 6

Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Albano Carrisi, è la più giovane in questa puntata de La Volta Buona, chiamata in rappresentanza della Generazione Z di cui fa parte. Sarà la presenza dei voluminosi Insegno e Testi al suo fianco, la piccola Jasmine è timidissima e silenziosa. Allo stesso tempo, delicata e deliziosa. Racconta delle insicurezze delle piccole donne di oggi, costrette a un costante paragone con i filtri dei social e i ritocchini delle influencer. Racconta con sincerità di essersi anche lei ritoccata le labbra, ad appena 18 anni. Non è un esempio da seguire, ma è davvero una brava ragazza.

Rosanna Vaudetti, come lei non ne fanno più. Voto: 8

Tra gli ospiti di venerdì 5 dicembre de La Volta Buona c’è anche Rosanna Vaudetti, una delle mitiche signorine buonasera della televisione degli esordi. Con la grande collana di perle, la giacca in lana e la dizione perfetta, Vaudetti è il simbolo di un tempo che non c’è più, di un’eleganza che oggi ci sogniamo. Mai una parola fuori posto, una parola in più, un gesto che non sia perfettamente controllato. Pur restando sincera e mantenendo una certa aria familiare, come fosse una di famiglia, proprio come quando annunciava la buonasera a tutta Italia. Che garbo, che classe, qualsiasi cosa faccia.

Patrizia Mirigliani anacronistica. Voto: 3

Nell’anno del signore 2025, con tutte le lotte femministe, body positive e l’empowerment in corso, Miss Italia ha ancora senso? Se lo è chiesto Martina Colombari a Belve, e insieme a lei milioni di cittadini italiani. Le parole di Colombari, che Miss Italia lo ha vinto ed è ancora oggi una delle più note delle sue concorrenti, hanno lasciato l’amaro in bocca a Patrizia Mirigliani.

La patrona dello storico concorso di bellezza, racconta che, dopo la messa in onda dell’intervista di Belve, ha vissuto “giorni molto difficili”. Grande il dispiacere di fronte a ciò che Mirigliani ha letto come un disconoscere il proprio passato. L’organizzatrice di Miss Italia, accusa Colombari di “grave irriconoscenza”, ricordandole che è stato proprio grazie alla vittoria al concorso che “è stata chiamata a posare per i più grandi brand di moda”. In realtà, Colombari non ha rinnegato nulla, ha soltanto sottolineato – e chi può farle forte – che Miss Italia non è più in linea con i tempi.

Patrizia Mirigliani, però, non molla. Lei ci continua a credere: “Per me è una cosa sbagliatissima che si dica che Miss Italia non ha più valore”. E Patrizia diventa anche cattivella: “Qua vanno tutti dal chirurgo a rifarsi, e poi fingono di vergognarsi di essere belli”. Apprezziamo la volontà di scoperchiare le ipocrisie, ma non possiamo non riconoscere l’insostenibile anacronismo del punto di vista di Patrizia Mirigliani, che bocciamo senza remore.

Nadia Bengala, il più grande rimorso. Voto: 5

A La Volta Buona non manca mai la quota “gente che si è pentita dell’intervento di chirurgia estetica”. A rappresentare la categoria, oggi, è l’ex Miss Italia Nadia Bengala. La showgirl si è sottoposta a un intervento al seno alla fine degli Anni ’80, il suo corpo ha poco dopo rigettato la protesi di silicone, andando incontro a numerosi e gravi fastidi.

Quasi trent’anni dopo, Bengala mette in guardia gli spettatori sui rischi della chirurgia, guadagnandosi l’ira dei medici in studio. Non perché le operazioni non abbiano alcun rischio ma perché, i problemi di Nadia, sono peggiorati a causa della sua noncuranza (ha aspettato anni prima di sottoporsi a una seconda visita). Hanno tutti ragione, hanno tutti torto, ma per citare Pino Insegno “una puntata sul tema basta e avanza”.

Delia Duran, la gioia della futura mamma. Voto: 8

Una ventata di gioia in questo pomeriggio di inizio dicembre. In collegamento da Napoli arrivano Delia Duran e il compagno Alex Belli. Sorridenti come non mai, festeggiano la gravidanza, arrivata dopo 5 lunghi anni di tentativi e tanta paura. Oggi Delia e Alex, al quinto mese di dolce attesa, sono pronti ad accogliere il loro bimbo e a diventare una famiglia ricca d’amore.