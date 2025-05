Debora Massari, chi è la figlia del celebre pasticcere Iginio

Fonte: IPA Debora e Iginio Massari

È la figlia del pasticcere più famoso della tv: è Debora Massari, erede del celebre Iginio. Imprenditrice e pasticcera di successo, è diventata celebre per le sue apparizioni sul piccolo schermo insieme al padre. Appassionata di buona cucina e di sport, Debora è una donna carismatica dalle mille sfaccettature: cosa sappiamo su di lei.

Debora Massari, chi è la figlia di Iginio

Nata nel 1975, Debora Massari, è una pasticcera e imprenditrice italiana, figlia di Iginio Massari. Con una laurea in Scienze e tecnologie alimentari e una tesi sperimentale sui lievitati, Debora Massari entra nell’azienda di famiglia nel 2000. È lei a creare l’e-commerce, a lanciare una strategia social vincente e a puntare sulla ricerca di nuovi prodotti, sempre con l’obiettivo di valorizzare il made in Italy.

Ma non è finita qui: nel 2019 è diventata Maestro Pasticciere e membro dell’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani. È docente alla 24Ore Business School e influencer nel settore della pasticceria. Nel 2022 è stata inserita da Forbes tra le 100 donne di maggior successo in Italia e nel 2023 ha fatto la sua prima apparizione al fianco del padre nella cucina di Masterchef, diventando poi una presenza costante nelle edizioni successive.

Dopo aver praticato danza classica per 16 anni, ha scelto di praticare anche danza moderna e ginnastica artistica per molto tempo, ama l’aerobica e il tennis ed è una grande fan di Jannik Sinner. Da grande appassionata di sport, si impegna nel diffondere una cultura del dolce come parte integrante di una alimentazione completa e bilanciata.

La vita privata

Ha un fratello maggiore, Nicola, che lavora come lei per l’azienda di famiglia. Lei ci è entrata dopo uno stage in Bauli previsto dal suo corso di laurea ed è stata proprio lei a contribuire al successo del nome di papà Iginio Massari lavorando allo sviluppo del brand: “Mio padre non aveva ancora popolarità, ma era riconosciuto come il numero uno. Ho visto in lui la possibilità di trasformarlo in una marca, una firma”, ha detto a Forbes nel 2021.

Come sia lavorare fianco a fianco del Maestro, che si è fatto conoscere anche in tv per il suo carattere burbero, lo ha spiegato nella stessa sede: “Lavorare con un papà non è mai semplice, con questo è ancora più difficile. Cerchiamo di tenere separate le sfere private e personali. Mio padre si aspetta il massimo e io offro il massimo“.

Molto riservata per quanto riguarda la vita privata, Debora Massari è sposata con l’avvocato Luigi Levori e ha due figli adolescenti, Pietro e Lorenzo.

L’intervento d’urgenza

La figlia di Iginio Massari ha fatto sapere su Instagram di essersi operata d’urgenza, sottoponendosi a un’isterectomia. Con un post ha raccontato cosa l’ha portata all’intervento: “40 giorni di perdite molto abbondanti, emoglobina a 9, farmaci che non tolleravo. Alla fine, l’intervento era l’unica strada”, ha raccontato.

“Mi hanno tolto l’utero, le tube e il collo dell’utero, ma mi hanno lasciato le ovaie. Non entrerò in menopausa, e per me, che ho 49 anni e due figli, non è stata una “tragedia”. Anzi, l’ho vissuta come una liberazione, una scelta per tornare a stare bene”.

La pasticcera ha poi aggiunto: “So che per molte donne non è così. So che per alcune è un dolore, una ferita profonda, un senso di perdita difficile da spiegare. E voglio dirlo chiaramente: tutte le emozioni sono valide”. Ha spiegato che ha voluto raccontare la sua esperienza, “serena, risolutiva”, “ma rispetto profondamente chi vive un’altra storia. L’importante è parlarne, senza vergogna, e supportarci a vicenda. Perché il corpo cambia, ma il nostro valore no. Mai”.