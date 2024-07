Fonte: IPA Federica Sciarelli

Torna il consueto appuntamento con Chi l’ha visto? del mercoledì. Federica Sciarelli conduce l’ultima puntata di questa stagione, definitiva, nella quale indaga sui casi di cronaca più importanti e raccoglie gli appelli del pubblico, che si rivolge al programma per chiedere aiuto. Si torna anche sul caso di Alex Maragon, il giovane ucciso durante un rito sciamanico e per il quale la famiglia chiede giustizia.

Chi l’ha visto? anticipazioni: i casi del 10 luglio

Federica Sciarelli conduce l’ultima puntata di Chi l’ha visto? della stagione 2023-2024 e parla ancora della mamma bloccata in Egitto con la figlia e sulla quale pesa perfino una denuncia presentata da suo marito. La donna si trova fuori dall’Italia da qualche tempo e, perché possa essere ritrovata, è stata perfino promessa una ricompensa in denaro. La giovane madre è quindi fuggita di nuovo con la sua bambina, per proteggerla, ma Vittorio Romano, l’inviato del programma, è riuscito a raggiungerla. Grandi novità sono quelle che ci aspettano nella diretta della trasmissione in onda su Rai3.

E ancora, il caso di Alex Marangon, il giovane morto durante un ritiro spirituale ma non per un incidente. I genitori chiedono la verità e vogliono giustizia per lui: “Bisogna che venga tutto a galla. Per la giustizia e per Alex che non c’è più”, ha detto sua madre, mentre gli organizzatori continuano a pregare per la sua anima. La dinamica del presunto omicidio è quindi tutta da chiarire ma una cosa sembra certa: questa tragedia è stata provocata.

Numerosi ancora i dubbi sulla scomparsa di Mara Favro, della quale si sono perse le tracce da Chiomonte in Val di Susa dopo il turno di lavoro. Per la sua misteriosa sparizione sono oggi indagati il suo datore di lavoro e il pizzaiolo che le aveva dato un passaggio. La donna sarebbe inoltre tornata indietro per raggiungere ancora la pizzeria, perché aveva dimenticato le chiavi. Cos’è successo in quel momento?

Dove eravamo rimasti

Nella puntata di Chi l’ha visto? del 3 luglio, Federica Sciarelli ha ripercorso le tappe più importanti del caso di Emanuela Orlandi, scomparsa oltre 40 anni fa dal Vaticano, per introdurre una novità importantissima. È stato infatti diffuso un audio in cui si sente distintamente la voce di una ragazza che dice di stare per compiere 16 anni. Pietro Orlandi non ha dubbi e sostiene che si tratti proprio di sua sorella: “È lei”, ha detto sicuro.

Pietro Orlandi è inoltre l’unico, insieme alla famiglia, a non essersi mai arreso. Nonostante i numerosi tentativi fatti nel corso degli anni, tra depistaggi e dossier inesistenti, lui non ha mai abbandonato l’idea di voler cercare giustizia per sua sorella e desidera ritrovarla ancora oggi che sono passati moltissimi anni dalla sua sparizione.

Quando va in onda

Chi l’ha visto? va in onda su Rai3, dalle 21,20, il 10 luglio. La conduzione è ancora affidata a Federica Sciarelli, da anni volto rassicurante della trasmissione che più volte ha avanzato l’ipotesi di voler lasciare il timone. Eppure è ancora lì, al suo posto, e il pubblico non potrebbe esserne più felice.