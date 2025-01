Fonte: IPA Federica Sciarelli

Dopo la lunga interruzione per le feste natalizie, Federica Sciarelli torna finalmente in onda con le nuove puntate di Chi l’ha visto?. Ci attende una diretta ricchissima, a partire dal ritorno in studio di Pietro Orlandi – il fratello di Emanuela – con cui verranno commentate le più recenti novità sul caso della giovane scomparsa in Vaticano oltre 40 anni fa. Non mancheranno gli appelli del pubblico, che la trasmissione supporta da sempre, e le vicende legate alla cronaca che stanno tenendo il Paese col fiato sospeso.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 15 gennaio

Grande attesa per l’approfondimento sul caso di Emanuela Orlandi, scomparsa nel 1983, e di Mirella Gregori, la cui storia è spesso collegata a quella della cittadina vaticana di cui si sono perse misteriosamente le tracce e che ancora attende giustizia. Nelle ultime settimane, siamo giunti a una nuova svolta con l’audizione di Don Pietro Vergari davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta. Il sacerdote, già rettore della Basilica di Sant’Apollinare, ha rilasciato dichiarazioni inedite che potrebbero gettare nuova luce sugli eventi di oltre quarant’anni fa.

Federica Sciarelli ne discuterà in diretta con Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, per cercare di decifrare il significato delle nuove rivelazioni. Quali segreti custodisce ancora il Vaticano? E queste dichiarazioni saranno sufficienti a smuovere ulteriormente le indagini? Domande a cui la trasmissione proverà a rispondere, mantenendo alta l’attenzione su un caso che continua a smuovere l’opinione pubblica.

Si torna inoltre sul caso di Pierina Paganelli, la cui morte ha sconvolto una piccola comunità. Le indagini si concentrano sul vicino di casa, Louis, noto per avere una relazione con Manuela, la nuora della vittima. Gli inquirenti hanno posto al centro dell’indagine le immagini registrate dalla telecamera di una farmacia situata nei pressi dell’abitazione della vittima.

Le riprese mostrano un uomo, che potrebbe essere proprio Louis, transitare pochi minuti dopo l’orario stimato per l’omicidio. Per analizzare con maggiore precisione i frame, la trasmissione si avvale del contributo di Daniel Auber, un esperto di effetti speciali con base a Los Angeles. Il suo studio delle immagini potrebbe rivelarsi decisivo per chiarire se l’uomo ripreso sia effettivamente il sospettato. E proprio quest’analisi tecnica potrebbe aggiungere elementi validi da inserire nel complesso quadro investigativo.

Gli altri casi

E ancora la vicenda di Riccardo, il giovane scomparso misteriosamente. Le ricerche hanno coinvolto nuovamente la diga del Furlo, ma ancora una volta senza esito. Nonostante ciò, si nutre la speranza che il ragazzo possa aver deciso di allontanarsi volontariamente. Ma intorno alla sua scomparsa emergono episodi inquietanti: alcune persone avrebbero approfittato della situazione chiedendo denaro in cambio di presunte informazioni.

A tenere accesa la speranza sono invece le testimonianze di chi afferma di aver incontrato il ragazzo. Una segnalazione, in particolare, suggerisce che Riccardo potrebbe essere stato avvistato in Svizzera, tra Melide e Lugano. Ma quanto sono attendibili queste dichiarazioni? Come di consueto, la puntata concederà ampio spazio agli appelli e alle richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà o alla ricerca di un proprio caro.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda il 15 gennaio in diretta su Rai3 dalle 21,20 e in contemporanea sulla piattaforma di streaming di RaiPlay. Alla conduzione c’è, come sempre, Federica Sciarelli, mentre la trasmissione vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.