Anticipazioni Chi l’ha visto? Del 22 gennaio: il caso di Katia Palagi

Fonte: IPA Federica Sciarelli conduce "Chi l'ha visto?"

La serata di mercoledì 22 gennaio riaccende i riflettori sui casi raccontati a Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che, tra gli appelli del pubblico e le storie più complesse, continua a fare luce su vicende di cronaca spesso rimaste nell’ombra.

Tra i casi principali della puntata, la tragica morte di Katia Palagi, la misteriosa vicenda di Pierina Paganelli, e un approfondimento sulla scomparsa di Mara Favro. Queste storie, ricche di interrogativi e ancora lontane da una soluzione definitiva, vengono analizzate con testimonianze esclusive e aggiornamenti investigativi.

“Chi l’ha visto?”, le anticipazioni del 22 gennaio

Continua il mistero legato alla morte di Pierina Paganelli, un caso che ancora oggi solleva dubbi e ipotesi contrastanti. Al centro delle indagini c’è Louis Dassilva, l’unico indagato, mentre la Cassazione si prepara a decidere se debba restare in carcere o meno. Tuttavia, le domande restano: è davvero lui l’uomo ripreso vicino alla farmacia, a pochi passi dalle abitazioni di entrambi? Intanto, il pubblico del programma, da sempre attivo, continua a proporre nuove teorie e segnalazioni, nella speranza di fornire dettagli utili per chiarire la verità.

Un altro caso centrale della puntata è quello di Mara Favro, la donna scomparsa l’8 marzo 2024 da Chiomonte, in Piemonte, dopo il turno di lavoro in pizzeria. Due persone sono indagate per omicidio e occultamento di cadavere: il pizzaiolo e il titolare della pizzeria, entrambi dichiaratisi innocenti.

Il titolare, Luca, ha addirittura avanzato l’ipotesi che Mara sia viva e si trovi all’estero con un passaporto falso. Un’ipotesi che solleva ulteriori dubbi, ma che Federica Sciarelli approfondirà in diretta con il fratello della donna, Fabrizio. Non mancherà, poi, il contributo del pubblico, come sempre chiamato a partecipare con segnalazioni e informazioni utili.

“Chi l’ha visto?”, il caso di Katia Palagi

Tra i temi più delicati della puntata c’è il dramma di Katia Palagi, , donna di 56 anni di Massarosa, che a novembre 2024 si è tolta la vita gettandosi dal viadotto della Bretella a Bozzano dopo essere stata vittima di una truffa online a causa della quale avrebbe perso diverse migliaia di euro nella convinzione di aver investito in bitcoin.

Una lunga sequenza di telefonate l’ha perseguitata nei giorni prima del suicidio, con richieste insistenti di denaro: “Nel giro di poche ore Katia, quel giorno, ha ricevuto dalla stesso numero di telefono nove chiamate, con conversazioni che si sono prolungate per 20, 25, anche 45 minuti” ha spiegato sua sorella Marisa.

Chi l’ha visto? cerca di ripercorrere gli eventi attraverso il cellulare della donna. Nel frattempo, la Procura ha aperto un fascicolo per truffa e istigazione al suicidio, una mossa che accende i riflettori sui pericoli crescenti delle frodi digitali.

Dove e quando vedere la puntata di “Chi l’ha visto?”

La nuova puntata di Chi l’ha visto? è programmata per la serata di mercoledì 22 gennaio: gli spettatori potranno seguirla in diretta su Rai3 dalle 21,20 e in contemporanea sulla piattaforma di streaming di RaiPlay. A condurre il programma e provare a fare luce sui casi della serata, Federica Sciarelli, mentre la trasmissione vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.