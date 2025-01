Fonte: IPA Federica Sciarelli

Il 29 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli. Si torna a parlare di cronaca, di casi difficili su cui fare luce, ma per cui è necessario. In apertura, la conduttrice ha fatto un omaggio sentito a Fiore De Rienzo, scomparso il 28 gennaio.

Federica Sciarelli, l’omaggio a Fiore De Rienzo in apertura a Chi l’ha visto?

L’ultimo saluto a Fiore De Rienzo a Chi l’ha visto?, nella puntata andata in onda ieri sera: Federica Sciarelli, con gli occhi lucidi e il sorriso gentile, ha voluto rivolgere un ricordo al grande giornalista che ha fatto la storia del programma, dove ha seguito diversi casi di cronaca, in particolare quello sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, diventando, con il tempo, un amico della famiglia.

“Non possiamo non ricordare colui che è stato uno dei fondatori di questo programma, un pezzo della storia di Chi l’ha visto?, se n’è andato il nostro collega e amico Fiore De Rienzo, ci stringiamo attorno alla famiglia, alla moglie Raffaella, una collega. Siamo rimasti attoniti per questa perdita. Noi lo vogliamo ricordare per il suo sorriso garbato. Un bravo giornalista, che faceva inchieste importanti: una per tutti, quella sulla scomparsa di Emanuela Orlandi”.

Il Caso di Katia Palagi

“Noi abbiamo iniziato questa battaglia con la sorella di Katia, Marisa, contro coloro che ti promettono di fare una vita migliore, ma in realtà te la rovinano perché ti levano tutti i soldi, i tuoi risparmi”. Si torna a fare luce sul Caso Katia Palagi, la donna che lavorava in amministrazione a scuola che si è tolta la vita dopo essere stata ripetutamente truffata online. In collegamento con la Sciarelli in studio, la sorella Marisa.

“Ci hanno scritto in tantissimi”, ha detto la Sciarelli. “Marisa è diventata il simbolo di questa battaglia in nome della sorella Katia, per tutti. Ci è arrivata un’e-mail: ‘Buongiorno, mio fratello è morto venerdì, non sappiamo ancora se si è ucciso o un attacco di cuore, fino all’autopsia non lo sapremo. Sappiamo però dal suo cellulare che è stato vittima di una truffa online che gli ha portato via tutto e che lo ha spinto a chiedere soldi ad amici e parenti per una cifra che va dai 120mila ai 150mila euro.’ Fa impressione”.

La storia di un’altra sorella, Antonella, che ha scelto di dare battaglia e di raccontare la storia dell’amato fratello, Alessandro, che per mesi ha creduto di essersi affidato ai professionisti, un “consulente finanziario”. Una foto rubata, un nome di fantasia, un finto broker. Viene raccontata ancora una volta la storia di un uomo che ha iniziato a manifestare comportamenti strani, iniziando a chiedere soldi, sia agli amici quanto ai parenti. Crede di investire nelle criptovalute, di rivenderle al momento opportuno per ottenere un profitto. Ma la persona a cui sta affidando i suoi soldi è un finto consulente, che ripete che gli “affari vanno bene” perché Donald Trump è stato eletto alla Casa Bianca.

L’unica cosa vera, alla fine, erano i soldi che Alessandro spendeva, nella speranza di migliorare la sua vita, e quella della vita delle persone che amava, come la sorella. “Ho tentato di chiamare mio fratello, non rispondeva al telefono. Ho mandato il padre della mia bambina a bussare a casa, non rispondeva. I Vigili del Fuoco hanno aperto casa e l’hanno trovato deceduto nel letto. Mi sono data questa risposta: se è come penso io, lui si è auto-cancellato. Si è ucciso. Se non è come penso io, gli è venuto un attacco di cuore per il dispiacere. Per me, loro lo hanno ucciso, in tutti e due i casi”.