Fonte: IPA Federica Sciarelli

La puntata del 22 gennaio 2025 di Chi l’ha visto? non poteva non aprirsi con la vicenda che più ha tenuto col fiato sospeso l’Italia intera nelle ultime ore. Si tratta del rapimento della piccola Sofia dalla clinica di Cosenza, dove si trovava ricoverata con la mamma Valeria, a un giorno dalla sua nascita. La signora è intervenuta in diretta televisiva raccontando le emozioni contrastanti vissute negli ultimi giorni.

Rapimento di Sofia, i dubbi

Nella serata del 21 gennaio 2025 una coppia si è introdotta nella Clinica Sacro Cuore di Cosenza, sottraendo alla madre e alle due nonne la piccola Sofia, a solo un giorno di vita. I due hanno portato via con sé la neonata, ma sono stati tempestivamente fermati dalle autorità giudiziarie che hanno riportato Sofia tra le braccia dei suoi genitori.

Una vicenda parzialmente chiarita, visto che si è scoperto che i due avevano finto una gravidanza e la nascita di un figlio mai avvenuta. Ma sulla faccenda restano ancora dei dubbi, come svelato durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto?. Le autorità giudiziarie, infatti, starebbero provando a stabilire se ci siano responsabilità del personale della clinica, dove era ricoverata la bambina, visto che sembra che la coppia si sia introdotta nei corridoi dell’ospedale in modo indisturbato: “Lei ci ha risposto che non l’aveva mai fermata nessuno, quindi, ci sono degli aspetti che certamente vanno approfonditi”.

Non sarebbero ancora del tutto chiarite nemmeno le vere intenzioni della coppia e se si trattava di qualcosa di più di una genitorialità troppo desiderata. Inoltre non è chiaro come la donna fosse in possesso di certificati ginecologici che certificavano la sua finta gravidanza.

Valeria, la mamma della piccola Sofia, è intervenuta in puntata svelando il suo stato d’animo attuale: “Mi sto riprendendo pian piano”. La signora ha voluto sottolineare il grande lavoro della Polizia di Stato e ringraziare tutti per il sostegno ricevuto: “Un momento tragico e poi si è concluso in modo meraviglioso, non poteva andare meglio, i poliziotti hanno fatto un gran lavoro. Grazie a tutti”.

Valeria ha definito le forze dell’ordine come degli angeli e soluzione veloce del caso come: “Un miracolo”. Il papà di Sofia ha aggiunto che, da grande, le racconterà questa brutta vicenda.

Katia Palagi, l’appello di Federica Sciarelli

Oltre a trattare il caso della piccola Sofia, Federica Sciarelli ha accolto nello studio di Chi l’ha visto?, nel corso della puntata del 22 gennaio 2025, anche la sorella di Katia Palagi, morta suicida dopo aver subito una truffa online. La conduttrice televisiva ha svelato che, dopo aver trattato questo caso nello scorso episodio, la redazione del programma televisivo è stata raggiunta da diverse segnalazioni, lanciando un chiaro appello: “Ci state scrivendo in tantissimi, dicendo è successa la stessa cosa a me… Non ci vogliono mettere la faccia, mettetegliela. Bisogna fermarli”.

Anche la sorella della vittima ha chiesto a quanti si trovano nella stessa situazione di Katia Palagi di non avere vergogna, ma ha voluto fare anche un appello a gran voce affinché venga esaminato il telefono di sua sorella, ancora in suo possesso. La vittima, prima di suicidarsi, aveva lasciato delle istruzioni precise su quello che si doveva fare con il suo cellulare: “Prendete il mio telefono e rispondete come se fossi io”, ma la sorella ha deciso di affidarsi alle autorità e, adesso, sono nati in lei i primi dubbi. La signora ha affermato infatti: “Se mi fossi immaginata tutto questo avrei seguito le indicazioni che ha lasciato Katia”.

Anche il marito della povera vittima della truffa ha raccontato che lei, un’ora prima di togliersi la vita, le aveva chiesto 3000 euro e: “Quando l’ho richiamata ormai era troppo tardi”. Inoltre la stessa avrebbe fatto questo gesto per permettergli di riscattare il suo fondo pensionistico aggiuntivo. Ma sulla morte di Katia Palagi restano, però, dei dubbi: “Perché questo gesto senza dire niente? Ecco perché subentra il pensiero di una minaccia”. Le autorità giudiziarie stanno indagando per truffa e istigazione al suicidio.

Chi l’ha visto?, un caso risolto

In apertura di puntata Federica Sciarelli ha raccontato della scomparsa di Antonio, che si era allontanato da casa venerdì 17 gennaio 2025. Ma nel corso dell’episodio l’uomo è stato ritrovato a Lamezia Terme dalla polizia ferroviaria, che è intervenuta telefonicamente in diretta: “Seguiamo la vostra trasmissione”.

Le autorità hanno rivelato che l’uomo aveva con sé le carte di un ospedale e che, probabilmente, era stato ricoverato negli ultimi giorni. Da un controllo della sua identità hanno scoperto che era una persona scomparsa.